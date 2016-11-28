Кубок Дэвиса. Сборная Аргентины победила в финале команду Хорватии

25-27 ноября в Загребе (Хорватия) состоялся финал командного чемпионата мира по теннису – «Кубок Дэвиса» между сборными Аргентины и Хорватии.Перед заключительным днем хорваты были впереди 2:1.В воскресенье сначала Хуан Мартин Дель Потро за 4 часа 53 минуты одержал волевую победу над Марином Чиличем, уступая по ходу матча 0:2 по сетам – 7:6(4), 6:2, 5:7, 4:6, 3:6 и сравнял счет в матче (2:2).Победное очко аргентинцам принес 26-летний Федерико Дельбонис, занимающий в рейтинге ATP 41-е место обыграв в решающей встрече 20-ю ракеткой мира, 37 летнего хорвата Иво Карловича со счетом 6:3, 6:4, 6:2.Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Дельбонис сделал четыре брейка и отыграл оба брейк-пойнта соперника. На его счету четыре эйса и две двойных ошибки против 14-эйсов и семи двойных у Карловича.Таким образом, сборная Аргентины победила команду Хорватии со счетом 3:2 и впервые в истории стала обладателем Кубка Дэвиса.