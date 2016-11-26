Стаховский не пробился в финал на челленджере в Адрии

Теннис. АТР. Challenger. Адриа (Италия). Хард. Призовой фонд € 42,500. 32 участника

В Адрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом € 42,500 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.115-я ракетка мира, 30-летний украинец, посеянный под первым номером, проиграл 182-му номеру мирового рейтинга, 31-летнеиу итальянцу(4). Поединок продолжался 1 час 46 минут и завершился в пользу итальянца со счетом 6:4, 2:6, 6:2.Стаховский выиграл два гейма на приеме и проиграл три на своей подаче. Сергей шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче против 15 эйсов и двух двойных у Ванни.Стаховский покидает турнир заработав 33 рейтинговых очка и €2.130 призовых.Соперником Луки Ванни в финале будет 20-летний итальянец Маттео Берреттини, занимающий в рейтинге ATP 680-ю строчку, который победил 301-ю ракетку мира, 24-летнего белоруса Егора Герасимова – 7:6(7), 6:3.Сергей Стаховский (Украина, 1) – Лука Ванни (Италия, 4) -Маттео Берреттини (Италия) - Егор Герасимов (Беларусь) – 7:6(7), 6:3