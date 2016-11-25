Стаховский вышел в полуфинал на челленджере в Адрии

115-я ракетка мира, 30-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, одержал победу над 326-м номером рейтинга ATP 24-летним итальянцем Стефано Травалиа со счетом 6:4, 6:3.

Поединок продолжался 1 час 11 минут. Стаховский сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у итальянца. Оба соперника выполнили по восемь подач навылет, при этом украинец допустил три двойных ошибки, а Травалиа – четыре.

В Адрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом € 42,500 в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.Соперником Стаховского в полуфинале турнира станет победитель матча между 182-й ракеткой мира, 31-летним итальянцем Лукой Ванни (4) и 213-м номером рейтинга 28-летним боснийцем Алдином Сеткичем (5).