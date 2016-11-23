Стаховский вышел в ¼ финала на челленджере в Адрии

115-я ракетка мира, 30-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под первым номером, обыграл 28-летнего итальянца Андреа Арнаболди, занимающего в рейтинге ATP 275-ю строчку, со счетом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 15 минут. Стаховский реализовал три брейк-пойнта из девяти, а Арнаболди не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Сергей девять раз подал навылет и допустил две двойных ошибки против пяти эйсов и шести двойных у итвльянца.

В Адрии (Италия) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом € 42,500 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Соперник Стаховского по четвертьфиналу определится в матче между 223-й ракеткой мира японцем Акирой Сантильяном (3) и 326-м номером рейтинга итальянцем Стефано Травалиа.