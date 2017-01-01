Сборная России лишилась первого места в зачете Олимпиады-2014

Сборная России уступила первое место в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) лишил бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград соревнований. На счету сборной России теперь 10 золотых медалей, что на одну меньше, чем у команды Норвегии.



В пятницу МОК объявил об аннулировании результатов Зубкова и конькобежки Ольги Фаткулиной. Экипаж Зубкова победил в соревнованиях двоек и четверок, Фаткулина стала второй на дистанции 500 м.



Сборная России на Играх в Сочи завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых).



Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой допинг-проб всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 и принимает решение об аннулировании результатов россиян по итогам рассмотрения их дел. Комиссия уже признала виновными в нарушении антидопинговых правил шестерых лыжников и четырех скелетонистов, в их числе Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, а также Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова. После аннулирования их результатов сборная лишилась двух золотых медалей, трех серебряных и одной бронзовой.



Решением МОК, которое было принято в пятницу, сборная России лишена еще двух золотых наград в бобслее, поскольку экипаж Зубкова был первым в соревнованиях двоек и четверок. Однако бронзовые награды в обоих видах перешли к экипажу Александра Касьянова, занявшего четвертое место в двойках и четверках. Кроме того, сборная России потеряла одну серебряную награду из-за решения по Фаткулиной. После дисквалификации Легкова и Вылегжанина золото в гонке на 50 км перешло к россиянину Илье Черноусову, который в Сочи финишировал третьим.



Теперь на счету сборной России 26 медалей - 10 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.



Сборная Норвегии получила на Играх 11 золотых, пять серебряных и десять бронзовых наград и теперь становится лидером общекомандного зачета. Кроме того, после аннулирования результатов россиян норвежцы получат одно серебро (лыжная гонка на 50 км, Мартин Сундбю) и две бронзы (эстафета 4х10 км и командный спринт в лыжных гонках).



На второе место перемещается сборная Канады, которая не получила дополнительных наград, но имеет больше серебряных медалей (10-10-5). Россияне станут третьими (10-7-9).







