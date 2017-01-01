Путин разрешил российским спортсменам ехать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Президент Российской Федерации Владимир Путин поделился мнением о решении Международного олимпийского комитета (МОК), допустившего российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане – под нейтральным статусом.
«Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве.
Многие ребята, я многих знаю лично, шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни. Не только затратили на это последние годы подготовки, они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно. Поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать и не будем ничего блокировать и создавать условия, невозможные к участию.
Но нам нужно все-таки внимательно ознакомиться с теми решениями, которые есть, ознакомиться на бумаге, знать их в деталях. Окончательное решение, конечно, должно принять Олимпийское собрание. Оно, мне кажется, на днях уже состоится.
Вопрос: как поступит Олимпийское собрание, какие примет решения? Но повторяю еще раз, Россия не будет ничего блокировать и не будет создавать препятствий для тех спортсменов, которые в личном качестве захотят выступить».
Напомним, 5 декабря исполком МОК отстранил сборную России от участия в ОИ-2018. Выступить смогут только спортсмены, доказавшие непричастность к допинговым махинациям. Они получат право соревноваться под нейтральным флагом, как в командных, так и в индивидуальных видах спорта.
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