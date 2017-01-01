Кремль пока не готов комментировать решение МОК об отстранении России от ОИ-2018

В Кремле намерены проанализировать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о не допуске сборной России на Олимпиаду в Пхенчхане, а потом высказывать соответствующие суждения. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Сейчас, конечно, нужно исключить эмоции и достаточно серьезно проанализировать те решения, которые принял МОК в отношении нашей страны, перед тем, как выносить какие-то суждения на этот счет», - сказал Песков.



По его словам, России еще предстоит ответить на ряд вопросов, для чего потребуются контакты с МОК.



«Необходимо сейчас определить, кто будет вести эти контакты, как будет вести контакты, и ряд других технологических вопросов подлежат прояснению. До того, как эти вопросы не прояснились, до того, наверное, как состоится наше олимпийское собрание, какую-то консолидированную точку зрения не сформируют наши спортсмены, делать какие-то заключения представляется преждевременным. Еще раз повторяем, ситуация серьезная, и она требует глубокого анализа, здесь просто таким вот эмоциям, скажем так, отдаваться неверно»,- отметил он.



Песков считает, что вопрос персональной ответственности российских чиновников и функционеров в связи с решением МОК об отстранении сборной РФ от Олимпийских Игр в Пхенчхане не может быть первостепенным, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на защите интересов российских спортсменов,



Напомним, 5 декабря в Лозанне (Швейцария) исполком МОК по результатам расследования масштабного допингового скандала принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, при этом допустить «чистых» российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане – в нейтральном статусе, под олимпийским флагом.