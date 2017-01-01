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Борзов: Исполком МОК принял оптимальное решение по участию россиян в ОИ-2018

Борзов: Исполком МОК принял оптимальное решение по участию россиян в ОИ-2018Член Международного олимпийского комитета (МОК) от Украины, двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Валерий Борзов заявил, что по его мнению Исполком МОК принял оптимальное решение относительно участия россиян на Играх-2018 в Пхенчхане.

Напомним, 5 декабря в Лозанне (Швейцария) исполком МОК по результатам расследования масштабного допингового скандала принял решение допустить российских спортсменов до участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане – в нейтральном статусе, под олимпийским флагом.

Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

«Решение оптимальное. Ведь было еще два крайних решения. Во-первых, допустить (под российским флагом), но при таком скандале сложно допускать всех. Во-вторых, вообще не допускать. Вот выбрали оптимальное решение – допустить под олимпийским флагом и приостановить членство в МОК. Ведь дыма без огня не бывает. Раз наследили, то надо предпринимать более гибкую и дипломатическую позицию, а забубённая приведет к более глубокому кризису», - сказал Борзов.

По материалам: Р-Спорт
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