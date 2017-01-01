Ричард Макларен назвал нелепыми оправдания российской сборной

Автор двух докладов о российской государственной допинг-программе, глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен высказался по поводу российской сборной. Об этом сообщает Politiken.
По мнению Макларена, России нельзя отказываться от обвинений. «Я не понимаю стратегии россиян, которые заявляют о том, что ничего не было», — отметил руководитель комиссии WADA.
«Чем больше Россия приводит нелепых объяснений, тем более они ослабляют собственный авторитет. Чем больше от России звучит нелепых оправданий, тем больше людей меняют свое мнение об этой стране», — заявил Макларен.
Канадец также добавил, что не считает денежный штраф приемлемым наказанием для России. «Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права налагать штрафы, в правилах организации ничего об этом не сказано. Я также являюсь противником штрафов, они не помогают», — сказал Макларен.
Решение по допуску российских спортсменов на Зимние Игры-2018 в Пхенчхане будет принято на заседании исполкома МОК, которое состоится 5 декабря в швейцарской Лозанне.
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