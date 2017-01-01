В российский Госдуме исключили возможность бойкота ОИ-2018 Россией

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.



«Бойкотировать Олимпиаду нельзя. Если мы сейчас объявим бойкот, выйти из него потом будет очень сложно, в десять раз дороже. Вход — рубль, выход — два. Поэтому бойкота не надо. Наша задача сейчас — включить все дипломатические, политические, личные, общественные рычаги, но ни в коем случае не допускать того, чтобы Россия не поехала на Олимпийские игры.



Россию могут попытаться втянуть в такие условия, в которых мы не сможем выступать на соревнованиях. Более того, мне кажется, что все идет к тому, что Россию не допустят к Олимпиаде в Южной Корее. Последнее высказывание Ричарда Макларена говорит о том, что прицельно формируется мнение о создании неприемлемых для России условий для участия в Олимпийских играх», — сказал Свищев.



Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен заявил, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит применить в отношении России коллективную санкцию.