На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

В российский Госдуме исключили возможность бойкота ОИ-2018 Россией

В российский Госдуме исключили возможность бойкота ОИ-2018 РоссиейЧлен комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Россия не должна бойкотировать Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане.

«Бойкотировать Олимпиаду нельзя. Если мы сейчас объявим бойкот, выйти из него потом будет очень сложно, в десять раз дороже. Вход — рубль, выход — два. Поэтому бойкота не надо. Наша задача сейчас — включить все дипломатические, политические, личные, общественные рычаги, но ни в коем случае не допускать того, чтобы Россия не поехала на Олимпийские игры.

Россию могут попытаться втянуть в такие условия, в которых мы не сможем выступать на соревнованиях. Более того, мне кажется, что все идет к тому, что Россию не допустят к Олимпиаде в Южной Корее. Последнее высказывание Ричарда Макларена говорит о том, что прицельно формируется мнение о создании неприемлемых для России условий для участия в Олимпийских играх», — сказал Свищев.

Ранее глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) и автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен заявил, что Международному олимпийскому комитету (МОК) стоит применить в отношении России коллективную санкцию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Американцы выступили за полное отстранение России от ОИ-2018
Хоккеисты НХЛ не примут участия в ОИ-2018
Игроки НХЛ могут пропустить Олимпиаду в Пхенчхане
Президент Олимпийского комитета Германии за отстранение России от ОИ
Австрийские спортсмены могут бойкотировать ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи
Нортуг: Побегу за Россию на ОИ, если Путин сделает мне хорошее предложение
В Госдуме предложили перенести ОИ-2016 в Россию из-за вируса Зика в Бразилии
В Южной Корее вырубили заповедный лес ради Олимпийских игр-2018
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Последние новости спорта

22:46 Мужская сборная Украины по биатлону – восьмая в Кубке наций 86 | Биатлон

22:14 Мартен Фуркад: Третье место – не тот результат, который я ожидал 82 | Биатлон

20:52 Йоханнес Бё: Испытал облегчение, когда увидел, что Фуркад дважды промахнулся 97 | Биатлон

20:06 Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде; Прима – 23-й 131 | Биатлон / Главные новости спорта

19:35 В российский Госдуме исключили возможность бойкота ОИ-2018 Россией 107 | Пхенчхан 2018

19:16 Макларен: Допускаю возможность, что российские атлеты не знали о существовании государственной допинг-системы 115 | Новости спорта

15:44 В Mercedes пригрозили Liberty уходом из Формулы-1 134 | Формула-1

15:15 Гоночная машина посоревновалась в скорости с гепардом (Видео) 173 | Авто / Мото / Видео

15:05 Эдди Хирн: Фьюри не такой сильный панчер, Белью может его победить 158 | Бокс

14:47 Боб Арум: Ломаченко не позволит Ригондо на тихой волне набирать очки 180 | Бокс

Все новости

ФОТО

Победа Ковалева над Шабранским в фотографиях

Ковалев vs Шабранский: Взвешивание (Фото, Видео)

Ковалев vs Шабранский: Финальная пресс-конференция (Фото, Видео)

Досрочная победа Уайлдера над Стиверном (Фото)

Стиверн перевесил Уайлдера: Результаты взвешивания, фото, видео

Бой Энтони Джошуа – Карлос Такам в фотографиях

Джошуа – Такам: Результаты, фото и видео взвешивания

ВИДЕО

Гоночная машина посоревновалась в скорости с гепардом (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. ТОП-10 моментов игрового дня (Видео)

НБА. Леброн Джеймс впервые в карьере был удален до конца матча (+Видео)

Имя Льюиса Хэмилтона вырезают на чемпионском кубке (Видео)

Алексей Папин нокаутировал Исмаила Силлаха (Видео)

НБА. Лучшие моменты игровой недели (Видео)





Топ-новости недели

Йоханнес Бё выиграл индивидуальную гонку на этапе КМ в Эстерсунде; Прима – 23-й
Юлия Джима – бронзовый призер в индивидуальной гонке на этапе КМ в Эстерсунде
Украинцы завоевали три медали на этапе КМ по спортивной гимнастике в Котбусе
Кубок Дэвиса. Пуи принес победное очко Франции в финале против Бельгии
Формула-1. Валттери Боттас выиграл Гран-при Абу-Даби








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Ноябрь 2017 (498)
Октябрь 2017 (476)
Сентябрь 2017 (357)
Август 2017 (487)
Июль 2017 (421)
Июнь 2017 (402)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кличко - Фьюри Кубок мира Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Рио 2016 Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фехтование Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей чемпионат Европы чемпионат мира
Показать все теги