МОК: Пхёнчхан полностью готов к Олимпийским играм 2018 года

Международный олимпийский комитет (МОК) признал южнокорейский Пхёнчхан полностью готовым к проведению зимних Олимпийских игр 2018 года.
Координационная комиссия МОК признала Пхёнчхан полностью готовым к проведению Игр 2018 года после завершения инспектирования олимпийских объектов. До старта соревнований остается менее 80 дней.
«Спортивные объекты достроены, Олимпийская деревня готова, к эстафете Олимпийского огня проявляет интерес вся Южная Корея, и я подтверждаю удобство новой скоростной железной дороги. Я уверена, соревнования станут незабываемым событием, как для спортсменов, так и для болельщиков», - сказала председатель координационной комиссии МОК Гунилла Линдберг.
«Осталось всего 79 дней до начала Олимпиады, мы готовы приветствовать мир, - сказал глава оргкомитета Игр 2018 года Ли Хи Бом. - На этой неделе у нас был еще один очень позитивный и продуктивный осмотр объектов со стороны МОК, и следующие несколько недель будут напряженным и захватывающим временем, когда мы закончим наши последние приготовления к старту соревнований.
Олимпиада 2018 года пройдет в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.
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