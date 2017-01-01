Нигерийцы впервые примут участие в зимней Олимпиаде

Нигерийские спортсмены впервые примут участие в зимней Олимпиаде. Об этом сообщает ESPN.
На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане в соревновании троек выступят нигерийские бобслеистки Сеун Адигун, Нгози Онвумере и Акуома Омеоага.
«Это огромное достижение для нигерийского спорта. Больше всего я горжусь тем, что могу сыграть маленькую роль в создании возможностей для развития зимних видов спорта в стране», — заявила пилот экипажа Адигун. Спортсменка является бывшей чемпионкой Африки в беге на 100 метров с барьерами и участницей Олимпиады-2012.
Нигерийки завоевали право участвовать на ОИ-2018, успешно пройдя пять квалификационных соревнований. Средства на подготовку и покупку снаряжения спортсменки нашли при помощи краудфандинга, собрав более 75 тысяч долларов.
В ноябре спортсмены из Афганистана также впервые отобрались на зимние Олимпийские игры. Горнолыжники Саед Алишах Фарфанг и Сайад Хусаини сумели пройти квалификацию.
Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.
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