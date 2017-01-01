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Названо условие допуска сборной России до Олимпиады-2018

Названо условие допуска сборной России до Олимпиады-2018Для выступления на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) российские спортсмены должны сдать достаточное количество допинг-проб, чтобы подтвердить свою непричастность к допинговым нарушениям. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Исполком МОК в декабре примет решение об участии российских спортсменов с учетом всех обстоятельств, в том числе и с учетом обеспечения равных условий на зимних ОИ-2018. Предтурнирная рабочая группа продолжит делать все возможное, чтобы все спортсмены, имеющие право на выступление в Пхенчхане в 2018 году, и в частности, российские спортсмены, прошли необходимое тестирование», — заявили в организации.

В четверг, 16 ноября, совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался восстанавливать в правах Российское антидопинговое агентство. По словам президента МОК Томаса Баха, это не станет преградой для участия России в Олимпиаде-2018. Данный вопрос будет рассмотрен на исполкоме МОК с 5 по 7 декабря.

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