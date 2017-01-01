Норвегия планирует завоевать 30 медалей на ОИ-2018 в Пхенчхане

Сборная Норвегии планирует завоевать 30 медалей в Пхенчхане-2018. Команда хочет попасть в топ-3 медального зачета Игр.



«Да, получается, что мы должны завоевать порядка 30 медалей. Мы работаем над тем, чтобы эта цифра стала достижима. А для того, чтобы попасть в топ-3, нам придется выиграть около 10 золотых медалей», – рассказал глава НОК Норвегии Туре Овребо.



Стоит отметить, что сборной Норвегии никогда не удавалось взять 30 медалей на зимних Олимпийских играх. Больше всего команда завоевывала наград в Лиллехаммере-1994 и Сочи-2014 – 26 медалей (10 и 11 золота соответственно).



Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля.