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Передача Олимпийского огня хозяевам зимних Игр-2018 прошла в Греции

Передача Олимпийского огня хозяевам зимних Игр-2018 прошла в ГрецииТоржественная церемония передачи огня зимних Олимпийских игр 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане, состоялась в Афинах на стадионе «Панатинаикос».

На церемонии присутствовали глава оргкомитета Игр Ли Хи Бом, президент Греции Прокопис Павлопулос и глава Национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

«Олимпийские игры впервые прошли в 776 году до нашей эры, но и в 2017 году они продолжают оставаться сильнейшим выражением дружбы, благородства и справедливости для людей во всем мире, - сказал Капралос. - Олимпийский огонь - это символ традиций и ценностей олимпийского движения, символ мира во всем мире. Мы надеемся, что эстафета Олимпийского огня покажет, что спорт может нести мир и делать его лучше. Я хочу пожелать от себя и от лица всей Греции нашим друзьям из Южной Кореи провести прекрасные Олимпийские игры, я верю, что ваша любовь к спорту и вера в наши ценности поможет вам в этом».

«Я благодарен жителям Греции, которые пришли сегодня разделить этот особенный момент вместе с нами, - сказал Ли Хи Бом. - Слоган эстафеты Олимпийского огня «Пусть каждый будет сиять» означает, что огонь в любое время и в любом месте светит для всех, для осуществления любой мечты. Олимпиада в Пхёнчхане станет Играми мира и гармонии, которые будут нести ценности уважения, дружбы и мира».

Олимпийский огонь на стадион принес первый чемпион зимних Олимпийских игр в истории Южной Кореи Ким Ки Хун, завоевавший золото на Играх-1992 в Альбервиле в соревнованиях по шорт-треку. После этого из рук греческой актрисы Катерины Леху, выступившей в роли «Верховной жрицы», он был передан Капралосу, а затем Ли Хи Бому.

Олимпийский огонь был зажжен 24 октября в Афинах. С 24 октября по 31 октября эстафета огня традиционно прошла по территории Греции. 1 ноября, за 100 дней до начала Игр, эстафета Олимпийского огня, маршрут которой составит 2018 км, стартует в Пхёнчхане. 7500 факелоносцев пронесут символ Игр по девяти южнокорейским провинциям и восьми крупным городам, 9 февраля огонь будет доставлен на Олимпийский стадион.

Олимпийские игры 2018 года пройдут с 9 по 25 февраля.

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