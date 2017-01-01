В Греции зажжен Олимпийский огонь зимних Игр-2018

Сегодня, 24 октября, в Греции на стадионе «Олимпик» состоялась церемонии зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр, которые с 9 по 25 февраля 2018 пройдут в южнокорейском Пхенчхане.



Все действо происходило по давней традиции с участием верховной жрицы богини Геры.



Первым факелоносцем стал греческий лыжник Апостолос Анджелис, который уже получил лицензию в Пхенчхан, затем огонь был передан бывшему футболисту «Манчестер Юнайтед», бронзовому призеру Олимпийских игр-2012 корейском футболисту Цзы Сун.



После недельного путешествия Грецией, 1 ноября огонь прибудет в Южную Корею, после чего и будет дан старт национальной эстафете Олимпийского огня. Она будет проходить через 17 городов и провинций Республики, а участие в ней примут 7500 факелоносцев. Общая протяженность маршрута составит 2018 км.



Организаторы пообещали некоторые новаторские способы транспортировки факела, когда он приземлится на корейскую землю.



«Мы будем использовать различные средства, которые представят прошлое, настоящее и будущее, тем самым продемонстрировав наши достижения в области технологий», - поделились в Оргкомитете Пхенчхана.