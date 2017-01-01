Украинцы завоевали 40 медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров

Вчера, 22 октября, в Дурресе (Албания) завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи и юниоров.



Украину представляли 27 спортсменов, которые в двоеборье завоевали 13 медалей - 4 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых, а с учетом наград в отдельных упражнениях - 40 медалей (14-9-17).



Юниорки - 17 медалей (5-4-8).

Анастасия Шишанова (до 90 кг) – золото в двоеборье (225), в рывке (103) и в толчке (122).

Мария Гангур (до 53 кг) - серебро в двоеборье (185 кг), золото в рывке (83) и серебро в точке (102).

Анна Панова (до 69 кг) – серебро в двоеборье (210), серебро в рывке (96), бронза в толчке (114).

Ольга Пикаш (до 58 кг) – бронза в двоеборье (177), в рывке (77) и в толчке (100).

Мария Тимощук (до 63 кг) – бронза в двоеборье (200), золото в рывке (91), бронза в толчке (109).

Алена Шевкопляс (до 75 кг) – бронза в двоеборье (202), бронза в рывке (94).



Юниоры 12 медалей (5-3-4).

Кирилл Пирогов (до 94 кг) – золото в двоеборье. (376), в рывке (175) и толчке (201).

Дмитрий Вороновский (до 56 кг) – золото в двоеборье (239), серебро в рывке (109), серебро в толчке (130).

Павел Залипский (до 56 кг) – бронза в двоеборье (238), бронза в рывке (108), золото в толчке (130)

Илья Куликов (до 85 кг) – бронза в двоеборье (340), серебро в толчке (186).

Игорь Обухов (до 85 кг) – бронза в толчке (186).



Женщины до 23-х лет - 7 медалей (4-1-2).

Анастасия Лысенко (свыше 90 кг) - золото в двоеборье (274), золото в рывке с рекордом Европы U23 (124), золото в толчке (150).

Вероника Ивасюк (до 58 кг) – серебро в двоеборье (202), золото в рывке (92), бронза в толчке (110).

Ангелина Ломачинская (до 48 кг) – бронза в рывке (72).



Мужчины до 23-х лет – 4 медали (0-1-3).

Богдан Бурячек (до 105 кг) – бронза в двоеборье (366) и бронза в рывке (167).

Леонид Кубышковский (свыше 105 кг) – серебро в рывке (184).

Ярослав Заболотный (до 62 кг) – бронза в рывке (115).



Отметим, что в двоеборье в шаге от пьедестала почета остановились Ярослав Заболотный (до 62 кг) и Леонид Кубышковский (свыше 105 кг), занявшие 4-е места.



Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы среди молодежи и юниоров. Дурресе (Албания), 15-22 октября

Юниорки. До 48 кг

1. Алессандро Пальяро (Италия) – 160 кг в двоеборье (72 кг в рывке + 88 кг в толчке)

2. Гамзе Каракол (Турция) – 155 (68+87)

3. Айзе Доган (Турция) – 152 (71+81)

…

6. Алина Захарченко (Украина) – 147 (66+81)



До 53 кг

1. Людмила Панкова (Беларусь) – 186 кг (81+105 кг)

2. Мария Гангур (Украина) – 185 (83+102)

3. Кристина Новицкая (Россия) – 183 (82+101)

4. Камила Конотоп (Украина) – 175 (79+96)



До 58 кг

1. Ребека Коха (Латвия) – 213 (98+115)

2. Айсегюль Чакин (Турция) – 187 (82+105)

3. Ольга Пикаш (Украина) – 177 (77+100)



До 63 кг

1. Флорина Хулпан (Румыния) – 205 (90+115)

2. Нурай Левент (Турция) – 204 (90+114)

3. Мария Тимощук (Украина) – 200 (91+109)



До 69 кг

1. Александра Козлова (Россия) – 212 (97+115)

2. Анна Панова (Украина) – 210 (96+114)

3. Илиа Фернандес (Испания) – 201 (85+116)



До 75 кг

1. Соня Погосян (Армения) – 227 (97+130)

2. Мария Третьякова (Россия) – 204 (95+109)

3. Алена Шевкопляс (Украина) – 202 (94+108)



До 90 кг

1. Анастасия Шишанова (Украина) – 225 (103+122)

2. Сара Фишер (Австрия) – 220 (99+121)

3. Кинга Качмарчик (Польша) – 217 (96+121)



Женщины. До 23 лет.

До 48 кг

1. Моника Ченгери (Румыния) – 176 кг в двоеборье (83 кг в рывке + 93 кг в толчке)

2. Яна Мохина (Россия) – 165 (73+92)

3. Даниэла Пандова (Болгария) – 160 (72+88)

…

4. Ангелина Ломачинская (Украина) – 159 (72+87)



До 58 кг

1. Мадалина Моли (Румыния) – 203 (91+112)

2. Вероника Ивасюк (Украина) – 202 (92+110)

3. Изабелла Яйлян (Армения) – 195 (85+110)



Свыше 90 кг

1. Анастасия Лысенко (Украина) – 274 кг (124 кг в рывке - рекорд Европы U23+150 кг)

2. Ксения Пасхина (Россия) – 247 (107+140)

3. Эмили Кемпбелл (Великобритания) – 223 (93+130)



Юниоры

До 56 кг

1. Дмитрий Вороновский (Украина) – 239 (109+130)

2. Канер Топташ (Турция) – 238 (110+128)

3. Павел Залипский (Украина) – 238 (108+130)



До 77 кг

1. Ритварс Сухарев (Латвия) – 333 (154+179)

2. Вячеслав Яркин (Россия) – 332 (148+184)

3. Челил Эрдоглу (Турция) – 323 (146+177)

…

6. Виталий Смочек (Украина) – 303 (135+168)



До 85 кг

1. Реваз Давитадзе (Грузия) – 353 (165+188)

2. Давит Ованнисян (Армения) – 343 (158+185)

3. Илья Куликов (Украина) – 340 (154+186)



До 94 кг

1. Кирилл Пирогов (Украина) – 376 (175+201)

2. Евгений Тиханцов (Беларусь) – 368 (168+200)

3. Хусейн Исмаилов (Азербайджан) – 346 (158+188)

…

9. Андрей Божук (Украина) – 318 (151-167)



Мужчины. До 23 лет.

До 62 кг

1. Шота Мишвелидзе (Грузия)– 287 (134+153)

2. Рамини Шамилишвили ( Грузия) – 270 (124+146)

3. Ромарио Адвирай (Албания) – 257 (112+145)

4. Ярослав ЗАБОЛОТНЫЙ (Украина) – 250 (115+135)



До 77 кг

1. Сергей Петров (Россия) – 332 (150+182)

2. Артем Шахов (Беларусь) – 329 (149+180)

3. Размик Унанян (Россия) – 317 (143+174)

…

7. Владислав Безик (Украина) – 302 (136+166)



До 105 кг

1. Маркос Руиз (Испания) – 378 (175+203)

2. Логинос Брегвадзе (Грузия) – 375 (176+199)

3. Богдан Бурячек (Украина) – 366 (167+199)

…

6. Владислав Шимченко (Украина) – 352 (156+196)



Свыше 105 кг

1. Гор Минасян (Армения) – 420 (200+220)

2. Антоний Савчук (Россия) – 401 (183+218)

3. Алексей Мжачик (Беларусь) – 396 (178+218)

4. Леонид КУБЫШКОВСКИЙ (Украина) – 395 (184+211)

5. Никита ПРОШИНСКИЙ (Украина) – 385 (174-211)