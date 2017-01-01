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Анастасия Лысенко – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории свыше 90 кг
Анастасия Лысенко – серебряный призер чемпионата Европы о тяжелой атлетике в категории свыше 90 кгВ Сплите (Хорватия) продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

В соревнованиях женщин в весовой категории свыше 90 кг украинка Анастасия Лысенко стала серебряным призером, подняв в сумме за два упражнения 277 кг. Она также стала обладательницей двух малых серебряных медалей – в рывке (125 кг) и в толчке (152 кг).

 Золото  в двоеборье завоевала россиянка Татьяна Каширина (317 кг). В ее активе также малое золото в рывке (137 кг) и в толчке (180 кг).

Бронзу выиграла венгерка Кристина Магат (234 кг).

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 8 апреля
Женщины. Свыше 90 кг
1. Татьяна Каширина (Россия) – 317 кг в двоеборье (137 кг в рывке + 180 кг в толчке)
2. Анастасия Лысенко (Украина) – 277 (125+152)
3. Кристина Магат (Венгрия) – 234 (104+130)
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