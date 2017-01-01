Пелешенко – двукратный чемпион Европы по тяжелой атлетике в категории до 85 кг

Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 6 апреля

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике.В весовой категории до 85 кг победил украинец, завоевав три медали – золото в двоеборье с результатом 386 кг, малое золото в рывке (175 кг) и серебро в толчке (211 кг).Таким образом, Пелешенко защитил звание чемпионат Европы, завоеванное на прошлогоднем первенстве в Норвегии.Россиянин Артем Окулов взял серебро в двоеборье (377), завоевав малое золото в толчке (212) и серебро в рывке (165).Бронза в активе поляка Кшиштофа Зварича (358 кг).В соревнованиях женщин украинка Ирина Деха (до 75 кг) завоевала малое золото в рывке с результатом 120 кг. К сожалению, в толчке украинку постигла неудача, она в трех попытках не справилась с первоначально заявленным весом в 137 кг.Победила испанка Лидия Валентин (252 кг), серебряным призером стала россиянка Мария Вострикова (238), бронзовым – армянская спортсменка Соня Погосян (227 кг).1. Александр Пелешенко (Украина) – 386 кг в сумме двоеборья (175 кг в рывке +211 кг в толчке)2. Артём Окулов (Россия) – 377 (165+212)3. Кшиштоф Зварич (Польша) – 358 (159+166)1. Лидия Валентин (Испания) – 252 (115+137)2. Мария Вострикова (Россия) – 238 (113+125)3. Соня Погосян (Армения) – 227 (101+126)Ирина Деха (Украина) - (120 -)