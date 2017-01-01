Мария Хлян – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 69 кг

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.



24-летняя украинка Мария Хлян, выступающая в весовой категории до 69 кг стала серебряным призером, подняв в сумме двух упражнений 225 кг. В активе украинки также две малых бронзы – в рывке (99 кг) и точке (126 кг).



Чемпионкой Европы стала россиянка Анастасия Романова, завоевав золото в двоеборье (243 кг), в рывке (112 кг) и в толчке (131 кг).



Бронзовую медаль в двоеборье завоевала белоруска Анастасия Михайленко (225 кг), которая также взяла серебро в рывке (130 кг).



Еще одна украинка в этой весовой категории, Анна Панова заняла 6-е место, подняв в двоеборье 212 кг - 97 в рывке и 115 в толчке.



Напомним, ранее украинка



Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 5 апреля

Женщины

До 69 кг

1. Анастасия Романова (Россия) – 243 кг в двоеборье (112 кг в рывке + 131 кг в толчке)

2. Мария Хлян (Украина) – 225 (99+126)

3. Анастасия Михайленко (Беларусь) – 225 (95+130)

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В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.24-летняя украинка, выступающая в весовой категории до 69 кг стала серебряным призером, подняв в сумме двух упражнений 225 кг. В активе украинки также две малых бронзы – в рывке (99 кг) и точке (126 кг).Чемпионкой Европы стала россиянка Анастасия Романова, завоевав золото в двоеборье (243 кг), в рывке (112 кг) и в толчке (131 кг).Бронзовую медаль в двоеборье завоевала белоруска Анастасия Михайленко (225 кг), которая также взяла серебро в рывке (130 кг).Еще одна украинка в этой весовой категории, Анна Панова заняла 6-е место, подняв в двоеборье 212 кг - 97 в рывке и 115 в толчке.Напомним, ранее украинка Вероника Ивасюк (до 58 кг) выиграла серебро в рывке (111 кг).-1. Анастасия Романова (Россия) – 243 кг в двоеборье (112 кг в рывке + 131 кг в толчке)3. Анастасия Михайленко (Беларусь) – 225 (95+130)... 6. Анна Панова (Украина) – 212 (97+115)

