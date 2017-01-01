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Мария Хлян – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 69 кг
Мария Хлян – серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в категории до 69 кгВ  Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.

24-летняя украинка Мария Хлян, выступающая в весовой категории до 69 кг стала серебряным призером, подняв в сумме двух упражнений 225 кг. В активе украинки также две малых бронзы – в рывке (99 кг) и точке (126 кг).

Чемпионкой Европы стала россиянка Анастасия Романова, завоевав золото в двоеборье (243 кг), в рывке (112 кг) и в толчке (131 кг).

Бронзовую медаль в двоеборье завоевала белоруска Анастасия Михайленко (225 кг), которая также взяла серебро в рывке (130 кг).

Еще одна украинка в этой весовой категории, Анна Панова заняла 6-е место, подняв в двоеборье 212 кг  - 97 в рывке и 115 в толчке.

Напомним, ранее украинка Вероника Ивасюк (до 58 кг) выиграла серебро в рывке  (111 кг).-
 
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 5 апреля
Женщины
До 69 кг
1. Анастасия Романова (Россия) – 243 кг в двоеборье (112 кг в рывке + 131 кг в толчке)
2. Мария Хлян (Украина) – 225 (99+126)
3. Анастасия Михайленко (Беларусь) – 225 (95+130)
...

6. Анна Панова (Украина) – 212 (97+115)

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