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Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг
Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кгВ Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.

21-летняя украинка Вероника Ивасюк, выступающая в весовой категории до 58 кг,  стала серебряным призером в рывке с результатом 95 кг.

В  толчке Ивасюк подняла 111 кг и по сумме двоеборья заняла итоговое четвертое место с результатом 206 кг.
 
Малая серебряная медаль Ивасюк стала первой для сборной Украины на проходящем европейском первенстве.

Чемпионкой Европы в двоеборье стала россиянка Наталья Хлесткина (214 кг), подняв на 1 кг больше, чем Ребекка Коха из Латвии, ставшая серебряным призером. Бронза в активе румынки Мадалин Моли (208).
 
Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 3 апреля
До 58 кг
1. Наталья Хлесткина (Россия) – 214 (95+119)
2. Ребекка Коха (Латвия) – 213 (95+118)
3. Мадалин Моли (Румыния) – 208 (94+114)
4. Вероника ИВАСЮК (Украина) – (95+111)

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