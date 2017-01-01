Ивасюк завоевала малое серебро в рывке на чемпионате Европы в категории до 58 кг

В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.



21-летняя украинка Вероника Ивасюк, выступающая в весовой категории до 58 кг, стала серебряным призером в рывке с результатом 95 кг.



В толчке Ивасюк подняла 111 кг и по сумме двоеборья заняла итоговое четвертое место с результатом 206 кг.



Малая серебряная медаль Ивасюк стала первой для сборной Украины на проходящем европейском первенстве.



Чемпионкой Европы в двоеборье стала россиянка Наталья Хлесткина (214 кг), подняв на 1 кг больше, чем Ребекка Коха из Латвии, ставшая серебряным призером. Бронза в активе румынки Мадалин Моли (208).



Тяжелая атлетика. Чемпионат Европы. Сплит (Хорватия), 3 апрел я

До 58 кг

1. Наталья Хлесткина (Россия) – 214 (95+119)

2. Ребекка Коха (Латвия) – 213 (95+118)

3. Мадалин Моли (Румыния) – 208 (94+114)

4. Вероника ИВАСЮК (Украина) – (95+111)



В Сплите (Хорватия) проходит чемпионат Европы по тяжёлой атлетике.21-летняя украинка Вероника Ивасюк, выступающая в весовой категории до 58 кг, стала серебряным призером в рывке с результатом 95 кг.В толчке Ивасюк подняла 111 кг и по сумме двоеборья заняла итоговое четвертое место с результатом 206 кг.Малая серебряная медаль Ивасюк стала первой для сборной Украины на проходящем европейском первенстве.Чемпионкой Европы в двоеборье стала россиянка Наталья Хлесткина (214 кг), подняв на 1 кг больше, чем Ребекка Коха из Латвии, ставшая серебряным призером. Бронза в активе румынки Мадалин Моли (208).1. Наталья Хлесткина (Россия) – 214 (95+119)2. Ребекка Коха (Латвия) – 213 (95+118)3. Мадалин Моли (Румыния) – 208 (94+114)4. Вероника ИВАСЮК (Украина) – (95+111)