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Синхронное плавание переименовано в артистическое

Синхронное плавание переименовано в артистическое

Синхронное плавание решением конгресса Международной федерации плавания (FINA) переименовано в артистическое, сообщает ТАСС. Голосование прошло на конгрессе организации в Будапеште, который в эти дни принимает чемпионат мира по водным видам спорта.

Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

«Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», - заявил исполнительный директор FINA Корнел Маркулеску, отвечая на вопрос о причинах изменения названия вида спорта. На уточняющий вопрос, было ли проведено специальное исследование на тему необходимости менять название синхронного плавания, четкого ответа не последовало.

Идею переименования синхронного плавания выдвинул Международный олимпийский комитет (МОК) в целях продвижения этого вида спорта.

Впервые в олимпийскую программу синхронное плавание было включено на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе. До Олимпийских игр в Барселоне 1992 года программа соревнований по синхронному плаванию состояла из одиночного разряда (соло) и парного разряда. Сейчас на Играх медали разыгрываются в дуэтах и группах.
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