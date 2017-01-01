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Украинские синхронистки – бронзовые призеры ЧМ в произвольной программе групп

Украинские синхронистки – бронзовые призеры ЧМ в произвольной программе групп

Сегодня, 21 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит восьмой день чемпионата мира по водным видам спорта. В соревнованиях по синхронному плаванию разыгран комплект медалей в произвольной программе групп.

Украинки стали бронзовыми призерами с результатом 93,9333 балла. Сборную Украины представляли Марина Алексива, Валерия Апрелева, Анастасия Савчук, Анна Волошина, Владислава Алексива, Александра Кашуба, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно.

Золото завоевали россиянки (97,3000), серебряные медали у представительниц Китая (95,2333).

Теперь в активе сборной Украины шесть медалей и все бронзовые. Пять из них завоевали синхронистки и одну прыгуны в воду.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 21 июля
Синхронное плавание. Группы.  Произвольная программа.
1. Россия – 97,3000
2. Китай – 95,2333
3. УКРАИНА – 93,9333
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