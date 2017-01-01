Волошина и Яхно – бронзовые призеры ЧМ в произвольной программе дуэтов

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 20 июля

Сегодня, 20 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта.Украинкизавоевали бронзу в произвольной программе дуэтов с суммой 93,1333 балла.Чемпионками мира стали россиянки Светлана Колесниченко и Александра Пацкевич, получившие от судей 97,0000 балла. Серебро выиграли китаянки Цзян Тинь-Тинь и Цзян Венвен (95,3000).Для сборной Украины эта бронза стала уже пятой. Ранее бронзу завоевали Анна Волошина в технической и произвольной программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов, а также дуэт Олег Колодий / Илья Кваша в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.Таким образом, в активе Волошиной уже четыре бронзовых награды, у Яхно – две.1. Светлана Колесниченко / Александра Пацкевич (Россия) – 97,000 балла2. ЦзянТинь-Тинь / Цзян Венвен (Китай) – 95,3000