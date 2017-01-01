Анна Волошина - бронзовый призер ЧМ в произвольной программе соло

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 19 июля

В Будапеште (Венгрия) проходит шестой день чемпионата мира по водным видам спорта.Украинкастала бронзовым призером в произвольной программе солисток с суммой 93,3000 балла. Для Волошиной это уже третья бронза в Будапеште. Ранее она была третьей в технической программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов.Третье золото на нынешнем чемпионате завоевала россиянка Светлана Колесниченко (96,1333). Обладательницей серебряной медали стала испанка Она Карбонелл (95,0333).На данный момент в активе сборной Украины четыре бронзовые награды. Ранее бронзу также выиграл дуэт Олег Колодий / Илья Кваша в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта комплект наград разыграют также женщины в индивидуальных прыжках с вышки. К сожалению, украинки София Лискун и Анна Красношлых не будут принимать участие в розыгрыше медалей, так как завершили выступление в квалификации, заняв 26-е и 30-е места.1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333 балла2. Она Карбонелл (Испания) – 95,0333