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Анна Волошина - бронзовый призер ЧМ в произвольной программе соло

Анна Волошина - бронзовый призер ЧМ в произвольной программе соло

В Будапеште (Венгрия) проходит шестой день чемпионата мира по водным видам спорта.

Украинка Анна Волошина стала бронзовым призером в произвольной программе солисток с суммой 93,3000 балла. Для Волошиной это уже третья бронза в Будапеште. Ранее она была третьей в технической программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов.

Третье золото на нынешнем чемпионате завоевала россиянка Светлана Колесниченко (96,1333). Обладательницей серебряной медали стала испанка Она Карбонелл (95,0333).

На данный момент в активе сборной Украины четыре бронзовые награды. Ранее бронзу также выиграл дуэт Олег Колодий / Илья Кваша в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.  

Сегодня на чемпионате мира по водным видам спорта комплект наград разыграют также женщины в индивидуальных прыжках с вышки. К сожалению, украинки София Лискун и Анна Красношлых не будут принимать участие в розыгрыше медалей, так как завершили выступление в квалификации, заняв 26-е и 30-е места.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 19 июля
Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа.
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 96,1333 балла
2. Она Карбонелл (Испания) – 95,0333
3. Анна Волошина (Украина) – 93,3000
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