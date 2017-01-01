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Украинские синхронистки – четвертые в технической программе групп на ЧМ в Венгрии

Украинские синхронистки – четвертые в технической программе групп на ЧМ в Венгрии

Сегодня, 18 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. 

В турнире по синхронному плаванию сборная Украины остановилась в шаге от пьедестала в технической программе групп, получив от судей 92,3596 балла. От  команды японок, завоевавших бронзу, украинок отделили 0,7994 балла.
Чемпионками мира стали россиянки с сумой 96,0109 баллов, опередившие соперниц из Китая на 1,7944 балла.

Напомним, на данный момент в активе украинских синхронисток две бронзовые медали, которые ранее завоевали Анна Волошина в технической программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 18 июля
Синхронное плавание. Команды. Техническая программа.
1. Россия  – 96,0109
2. Китай – 94,2165
3. Япония – 93,1590
4. УКРАИНА Марина Алексива, Александра Кашуба, Анастасия Савчук, Анна Волошина, Владислава Алексива, Яна Нарежная, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно) – 92,3596
5. Италия – 90,7617
6. Испания – 88,4687


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