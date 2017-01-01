Сегодня, 16 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионата мира по водным видам спорта.
21:30 Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу на ЧМ в технической программе дуэтов 66 | Синхронное плавание / Главные новости спорта
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18:20 Уимблдон. Федерер обыграл Чилича в финале и стал восьмикратным чемпионом (+Видео) 243 | Теннис / Главные новости спорта
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16:25 Украинцы завоевали пять медалей в третий день молодежного ЧЕ по легкой атлетике 216 | Легкая атлетика / Главные новости спорта
15:14 Уимблдон. Веснина и Макарова стали чемпионками, не отдав соперницам ни гейма 112 | Теннис
14:56 Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео) 284 | Бокс / Видео
13:14 WSB. Казахстан победил Кубу в финале VII сезона и стал трехкратным чемпионом 228 | Бокс
23:45 Стивен Эспиноса: Решение по реваншу Джошуа-Кличко будет объявлено в ближайшее время 915 | Бокс
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