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Синхронистка Анна Волошина – бронзовый призер ЧМ в технической программе

Синхронистка Анна Волошина – бронзовый призер ЧМ

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.

Украинка Анна Волошина стала бронзовыми призером в финале технической программы солисток с результатом 91,9992 балла.
Победила россиянка  Светлана Колесниченко (95,2036), Серебро завоевала испанка Она Карбонелл (93,6534).

У мужчин в плавании на открытой воде на дистанции 5 км победил француз Марк-Антуан Оливье (54.31,4). В призовую тройку также вошли итальянец Марио Санзулло (54.32,1) и британец Тимоти Шаттлворт (54.42,1).
Украинцы Игорь Червинский (55.13,9) и Игорь Снитко (55.46,3) заняли 27-е и 39-е места соответственно.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 15 июля
Синхронное плавание. Соло. Техническая программа.
1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036
2. Она Карбонелл (Испания) – 93,6534
3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992

Плавание. Открытая вода. Мужчины. 5 км
1. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 54.31,4
2. Марио Санзулло (Италия) – 54.32,1
3. Тимоти Шаттлворт (Великобритания) – 54.42,1

27. Игорь Червинский (Украина) – 55.13,9
39. Игорь Снитко (Украина) – 55.46,3
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