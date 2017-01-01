Синхронистка Анна Волошина – бронзовый призер ЧМ в технической программе

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.



Украинка Анна Волошина стала бронзовыми призером в финале технической программы солисток с результатом 91,9992 балла.

Победила россиянка Светлана Колесниченко (95,2036), Серебро завоевала испанка Она Карбонелл (93,6534).



У мужчин в плавании на открытой воде на дистанции 5 км победил француз Марк-Антуан Оливье (54.31,4). В призовую тройку также вошли итальянец Марио Санзулло (54.32,1) и британец Тимоти Шаттлворт (54.42,1).

Украинцы Игорь Червинский (55.13,9) и Игорь Снитко (55.46,3) заняли 27-е и 39-е места соответственно.



Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 15 июля Синхронное плавание. Соло. Техническая программа.

1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,2036

2. Она Карбонелл (Испания) – 93,6534

3. Анна Волошина (Украина) – 91,9992



Плавание. Открытая вода. Мужчины. 5 км

1. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 54.31,4

2. Марио Санзулло (Италия) – 54.32,1

3. Тимоти Шаттлворт (Великобритания) – 54.42,1

…

27. Игорь Червинский (Украина) – 55.13,9

39. Игорь Снитко (Украина) – 55.46,3 В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта.Украинкастала бронзовыми призером в финале технической программы солисток с результатом 91,9992 балла.Победила россиянка Светлана Колесниченко (95,2036), Серебро завоевала испанка Она Карбонелл (93,6534).У мужчин в плавании на открытой воде на дистанции 5 км победил француз Марк-Антуан Оливье (54.31,4). В призовую тройку также вошли итальянец Марио Санзулло (54.32,1) и британец Тимоти Шаттлворт (54.42,1).Украинцы Игорь Червинский (55.13,9) и Игорь Снитко (55.46,3) заняли 27-е и 39-е места соответственно.1. Светлана Колесниченко (Россия) – 95,20362. Она Карбонелл (Испания) – 93,65341. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 54.31,42. Марио Санзулло (Италия) – 54.32,13. Тимоти Шаттлворт (Великобритания) – 54.42,127. Игорь Червинский (Украина) – 55.13,939. Игорь Снитко (Украина) – 55.46,3