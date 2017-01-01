Украинки завоевали пять медалей на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Испании

Синхронное плавание. Мировая серия. Гран-Канария (Испания). 26-28 мая

В прошедшие выходные в Лас Палмос (Испания) состоялся очередной этап соревнований Мировой серии по синхронному плаванию. Среди лидеров турнира и украинская сборная, которая завоевала пять наград, три из которых высшей пробы.Первую награду в медальную копилку сборной принесла Анна Волошина, которая завоевала серебро в выступлениях солисток, став второй в и технической и в произвольной программах. В сумме Анна лишь чуть более одного балла уступила хозяйке соревнований Оне Карбонелл - 181.6459 балла против 182.9702.Серебряным стало выступление дуэта Анна Волошина / Елизавета Яхно. Техническую и произвольную программу украинок судьи оценили в 180.1179 балла. Испанки Она Карбонелл / Раула Рамирес опередили украинок на 3,02061 балла.Не было равных украинкам в групповых упражнениях. Команда в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Александры Кашубы, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Валерии Апрельевой, Анны Волошиной и Елизаветы Яхно оставила позади испанок с отрывом в 5 баллов по сумме технической и произвольной программ (183.8718 против 178.8717).Выше оценили судьи украинок и в выступлении комбинированных групп. В этом виде программы команда в составе Ксении Сидоренко, Яны Нарежной, Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Валерии Апрельевой, Марины и Владиславы Алексеевых, Александры Кашубы, Анны Волошиной и Елизаветы Яхно опередили испанок 90.6001 против 89.4668.1. Она Карболнелл (Испания) – 182,97022. Анна Волошина (Украина) – 181,64593. Софи Кисс (Венгрия) – 156,95751. Она Карбонелл / Раула Рамирес (Испания) – 183,32402. Анна Волошина / Елизавета Яхно (Украина) – 180,11793. Ирина Ломановская / Вероника Есипович (Беларусь) – 164,90661. УКРАИНА – 91,83322. Испания – 90,49993. Казахстан – 76,26681. УКРАИНА – 90,60012. Испания – 89,46683. Казахстан – 81,23341. УКРАИНА – 183,87182. Испания – 178,87173. Казахстан – 161,2293