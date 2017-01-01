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Украинки завоевали пять медалей на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Испании

Украинки завоевали пять медалей на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Испании

В прошедшие выходные в Лас Палмос (Испания) состоялся очередной этап соревнований Мировой серии по синхронному плаванию. Среди лидеров турнира и украинская сборная, которая завоевала пять наград, три из которых высшей пробы.
 
Первую награду в медальную копилку сборной принесла Анна Волошина, которая завоевала серебро в выступлениях солисток, став второй в и технической и в произвольной программах. В сумме Анна лишь чуть более одного балла уступила хозяйке соревнований Оне Карбонелл - 181.6459 балла против 182.9702.

Серебряным стало выступление дуэта Анна Волошина / Елизавета Яхно. Техническую и произвольную программу украинок судьи оценили в 180.1179 балла. Испанки Она Карбонелл / Раула Рамирес опередили украинок на 3,02061 балла.

Не было равных украинкам в групповых упражнениях. Команда в составе Марины и Владиславы Алексеевых, Александры Кашубы, Анастасии Савчук, Ксении Сидоренко, Валерии Апрельевой,  Анны Волошиной и Елизаветы Яхно оставила позади испанок с отрывом в 5 баллов по сумме технической и произвольной программ (183.8718 против 178.8717).

Выше оценили судьи украинок и в выступлении комбинированных групп. В этом виде программы команда в составе Ксении Сидоренко, Яны Нарежной,  Анастасии Савчук, Алины Шинкаренко, Валерии Апрельевой, Марины и Владиславы Алексеевых, Александры Кашубы, Анны Волошиной и Елизаветы Яхно опередили испанок 90.6001 против 89.4668.

Синхронное плавание. Мировая серия. Гран-Канария (Испания). 26-28 мая
Соло
1. Она Карболнелл (Испания) – 182,9702
2. Анна Волошина (Украина) – 181,6459
3. Софи Кисс (Венгрия) – 156,9575

Дуэты
1. Она Карбонелл / Раула Рамирес (Испания) – 183,3240
2. Анна Волошина / Елизавета Яхно (Украина) – 180,1179
3. Ирина Ломановская / Вероника Есипович (Беларусь) – 164,9066

Группа
1. УКРАИНА – 91,8332
2. Испания – 90,4999
3. Казахстан – 76,2668

Группы. Комбинация.
1. УКРАИНА – 90,6001
2. Испания – 89,4668
3. Казахстан – 81,2334

Команда
1. УКРАИНА – 183,8718
2. Испания – 178,8717
3. Казахстан – 161,2293
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