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Бразилец Арилсон Силва будет готовить украинских пловцов к ОИ-2020 в Токио

Бразилец Арилсон Силва будет готовить украинских пловцов к ОИ-2020 в ТокиоФедерация плавания Украины договорилась об участии тренера Арилсона Соареш Да Силва (Бразилия) в подготовке спортсменов национальной сборной команды по плаванию к XXXII летним Олимпийским играм, которые пройдут в Токио в 2020 году. Об этом сообщил вице-президент Федерации плавания Украины Андрей Власков. 

По его словам, они обсудили детали сотрудничества во время трехсторонней встречи с главой НОК Украины Сергеем Бубкой, которая состоялась в Киеве. 

«Мы, как Федерация поставили цель - собрать лучших спортсменов и привлечь лучших мировых тренеров, которые имеют опыт и величайших спортсменов в своем послужном списке. Создать им условия для индивидуальной работы на лучших базах, при хорошем научно-методическом обеспечении. Это сотрудничество дает возможность вырасти и нашим тренерам, и серьезно меняет психологию спортсменов. Если такое взаимодействие будет продолжаться, наши спортсмены имеют реальные шансы побороться за самые высокие медали на предстоящих чемпионатах и Олимпийских играх», - сказал Власков. 

Арилсон Силва с 2016 года тренировал Андрея Говорова, который занял пятое место на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году и третье место на Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште в 2017 году.

«Раньше я ни одного спортсмена не тренировался более одного года. Сейчас у меня хорошая возможность вести спортсмена в рамках полного олимпийского цикла, - прокомментировал Силва. - Мы готовимся к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. У нас есть поддержка от Национального олимпийского комитета и Федерации плавания Украины, Министерства спорта. Они назначили меня как национального тренера. Следующие три-четыре года, которые я буду в Украине, я надеюсь построить более тесную систему взаимосвязи и поддержки между тренерами, спортсменами и организациями».

Арилсон Силва добавил, что в сотрудничестве с Федерацией плавания на базе водно-спортивного комплекса СК «Метеор» (г. Днепр) он создал международный спортивный клуб, в котором тренируются Андрей Говоров, а также лучшие пловцы из Бразилии, Финляндии и Венгрии.

«Так мы можем соперничать с пловцами мирового уровня и оценивать их уровень подготовки. Украинские пловцы имеют огромный потенциал. Я вижу Говорова будущим Олимпийским чемпионом. Он очень хорошо физически подготовлен, серьезно настроен на качественные тренировки. Нам нужно выработать мышление чемпиона - человека, который нацелен на выигрыш в соревнованиях и может контролировать свою силу в нужный момент, - сказал А.Силва. - Чтобы получить и сохранить хороший результат, нужна последовательность - в системе, в тренировках. Я планирую долгосрочное сотрудничество с Федерацией плавания Украины».

Арилсон Соареш Да Силва - один из самых опытных международных тренеров по скоростному плаванию, воспитал сильнейших спринтеров планеты, финалистов и призеров Олимпийских игр, среди которых - мировой рекордсмен Сезар Сиэл (Бразилия), чемпион Олимпийских Игр 2008 года, 11-кратный чемпион мира.

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