Андрей Говоров – восьмой на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Сингапуре

Сегодня, 19 ноября, в Сингапуре завершился заключительный, восьмой этап Кубка мира по плаванию.
Украинец Андрей Говоров в плавании на 100 м вольным стилем с седьмым результатом в квалификации (48,20) вышел в финал, где финишировал последним, восьмым (47,84).
Победил россиянин Владимир Морозов (45,56), опередив южноафриканца Чеда Ле Кло на 0,44 секунды, японца Синри Сиуру на 1,26 секунды.
Напомним, в первый день соревнований Говоров занял четвертое место в плавании на 50 м вольным стилем.
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