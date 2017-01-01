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Андрей Говоров – восьмой на 50 м вольным стилем на этапе КМ в Сингапуре

Андрей Говоров – восьмой на 50 м вольным стилем на этапе КМ в СингапуреСегодня, 19 ноября, в Сингапуре завершился заключительный, восьмой этап Кубка мира по плаванию.  

Украинец Андрей Говоров в плавании на 100 м вольным стилем с седьмым результатом в квалификации (48,20) вышел в финал, где  финишировал последним, восьмым (47,84). 

Победил россиянин Владимир Морозов (45,56), опередив южноафриканца Чеда Ле Кло на 0,44 секунды, японца Синри Сиуру на 1,26 секунды.

Напомним, в первый день соревнований Говоров занял четвертое место в плавании на 50 м вольным стилем.



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