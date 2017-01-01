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Михаил Романчук – серебряный призер ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем

Михаил Романчук – серебряный призер ЧМ в плавании на 1500 м вольным стилем

Вчера, 30 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел последний день чемпионата мира по водным видам спорта. 

В последний день соревнований украинцы были участниками финала в плавании на 1500 м вольным стилем среди мужчин.
Михаил Романчук стал серебряным призером, проплыв дистанцию за 14 минут 37,14 секунды. Сергей Фролов финишировал шестым (14.55,10).

Победил итальянец Грегорио Палтриньери (14.35,85). Бронзу выиграл австралиец Мак Хортон.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 14-30 июля
Плавание. Мужчины. Вольный стиль. 1500 м
1. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.35,85
2. Михаил Романчук (Украина) – 14.37,14
3. Мак Хортон (Австралия) – 14.47,70
...
6. Сергей Фролов (Украина) – 14.55,10
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