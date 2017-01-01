Андрей Говоров – бронзовый призер ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

Вчера, 24 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел 11-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно четыре комплекта наград в турнире пловцов. Украинцы были представлены в одном финале.
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