Андрей Говоров – бронзовый призер ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 24 июля

Вчера, 24 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел 11-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно четыре комплекта наград в турнире пловцов. Украинцы были представлены в одном финале.Украинецзавоевал бронзовую медаль на 50 м баттерфляем, проплыв дистанцию за 22,84 секунды. Андрей Хлопцов финишировал седьмым (23,31).Чемпионом мира стал британец Бенджамин Проуд (22,75), серебряным призером бразилец Николас Сантос (22,79).Теперь в активе сборной Украины 8 медалей – 1 серебряная и 7 бронзовых. Ранее синхронистки завоевали шесть медалей (1серебряную, 5 бронзовых) и прыгуны в воду – одну бронзовую.За 11 дней чемпионата мира по водным видам спорта разыграно 37 комплектов наград из 75-и. Сборная Украины в общекомандном зачете занимает 14 место.Лидируют китайцы (10-9-3), вторые – россияне (8-3-4), третьи – французы (5-1-1), четвёртые – американцы (4-4-5), пятые – британцы (3-2-1), шестые – итальянцы (1-3-6).По общему числу наград первые – китайцы (22), вторые – россияне (15), третьи – американцы (13), четвертые – итальянцы (10), Пятые – украинцы (8).Вчера в предварительном раунде украинцы выступили неудачно. Дарина Зевина не пробилась в финал на 100 м на спине, проплыв в полуфинале 14-м результатом - 1.00,40.Не прошли в полуфинал: Дмитрий Гурницкий на 100 м на спине с 31-м результатом в предварительном раунде (56,05) и Мария Ливер на 100 м брассом – 33-я (1.10,49).1. Бенджамин Проуд (Великобритания) – 22,752. Николас Сантос (Бразилия) – 22,793. Андрей Говоров (Украина) – 22,84..7. Андрей Хлопцов (Украина) – 23,311. Адам Пити (Великобритания) – 57,472. Кевин Кордес (США) – 58,793. Кирилл Пригода (Россия) – 59,051. Сара Сьострём (Швеция) – 55,532. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,183. Келси Уоррелл (США) – 56,371. Катинка Хошу (Венгрия) – 2.07,002. Юи Огаси (Япония) – 2.07,913. Мэдисон Кокс (США) – 2.09,71