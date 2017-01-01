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Андрей Говоров – бронзовый призер ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

Андрей Говоров – бронзовый призер ЧМ в плавании на 50 м баттерфляем

Вчера, 24 июля, в Будапеште (Венгрия) прошел 11-й день чемпионата мира по водным видам спорта. Было разыграно четыре комплекта наград в турнире пловцов. Украинцы были представлены в одном финале.

Украинец Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль на 50 м баттерфляем, проплыв дистанцию за 22,84 секунды. Андрей Хлопцов финишировал седьмым (23,31).
Чемпионом мира стал британец Бенджамин Проуд (22,75), серебряным призером бразилец Николас Сантос (22,79).

Теперь в активе сборной Украины 8 медалей – 1 серебряная и 7 бронзовых. Ранее синхронистки  завоевали шесть медалей (1серебряную, 5 бронзовых) и прыгуны в воду – одну бронзовую.

За 11 дней чемпионата мира по водным видам спорта разыграно 37 комплектов наград из 75-и. Сборная Украины в общекомандном зачете занимает 14 место.
Лидируют китайцы (10-9-3), вторые – россияне (8-3-4), третьи – французы (5-1-1), четвёртые – американцы (4-4-5), пятые – британцы (3-2-1), шестые – итальянцы (1-3-6).
По общему числу наград первые – китайцы (22), вторые – россияне (15), третьи – американцы (13), четвертые – итальянцы (10), Пятые – украинцы (8).

Вчера в предварительном раунде украинцы выступили неудачно. Дарина Зевина не пробилась в финал на 100 м на спине, проплыв в полуфинале 14-м результатом  - 1.00,40.
Не прошли в полуфинал: Дмитрий Гурницкий на 100 м на спине с 31-м  результатом в предварительном раунде (56,05) и Мария Ливер на 100 м брассом – 33-я (1.10,49).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 24 июля
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Бенджамин Проуд (Великобритания) – 22,75
2. Николас Сантос (Бразилия) – 22,79
3. Андрей Говоров (Украина) –  22,84
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7. Андрей Хлопцов (Украина) – 23,31

Брасс. 100 м
1. Адам Пити (Великобритания) – 57,47
2. Кевин Кордес (США) – 58,79
3. Кирилл Пригода (Россия) – 59,05

Женщины. Баттерфляй. 100 м
1. Сара Сьострём (Швеция) – 55,53
2. Эмма Маккеон (Австралия) – 56,18
3. Келси Уоррелл (США) – 56,37

Комплекс. 200 м
1. Катинка Хошу (Венгрия) – 2.07,00
2. Юи Огаси (Япония) – 2.07,91
3. Мэдисон Кокс (США) – 2.09,71
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