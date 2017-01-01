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Французские пловцы – чемпионы мира в смешанной эстафете на 5 км
Французские пловцы – чемпионы мира в смешанной эстафете на 5 кмСегодня, 20 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта.

В смешанной эстафете на 5 км победили спортсмены из Франции с результатом 54 минуты 5,9 секунды, опередив американцев на 12,2 секунды, бронзовых призеров из Италии – на 25,1.
Сборная Украины в этом виде программы на чемпионате мира не представлена.

Вчера, 19 июля, украинец Олег Колодий вышел в финал в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина с 12-м результатом (409,45 балла). Илья Кваша в полуфинале был 15-м (405,60) и в финал не пробился.
С первым результатом в финал вышел китаец Као Йан (517,45), со вторым – британец Джек Лаугер (498,75), с третьим – мексиканец Роммель Пакеро Марруфо (478,90).
Медали прыгуны разыграют в четверг, 20 июля.

В турнире групп по синхронному плаванию украинки вышли в финал в произвольной программе, заняв в квалификации третье место (92,9000). Выиграли квалификацию россиянки (96,8000), вторыми были китаянки (94,3667). Медали в этом виде программы будут разыграны в пятницу, 21 июля.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 20 июля
Плавание. Открытая вода. Команды. 5 км
1. Франция – 54.05,9
2. США – 54.18,1
3. Италия – 54.31,0

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