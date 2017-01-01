Голландец Вертман – чемпион мира в плавании на 10 км; Игорь Червинский – 34-й

Сегодня, 18 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. Мужчины разыграли медали в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.
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