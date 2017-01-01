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Голландец Вертман – чемпион мира в плавании на 10 км; Игорь Червинский – 34-й

Голландец Вертман – чемпион мира в плавании на 10 км; Игорь Червинский – 34-й

Сегодня, 18 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит пятый день чемпионата мира по водным видам спорта. Мужчины разыграли медали в плавании на открытой воде на дистанции 10 км.

Олимпийский чемпион Рио-2016 на этой дистанции голландец Ферри Вертман стал чемпионом мира, проплыв за 1 час 51 минуту 58,5 секунды, опередив на 0,1 секунды американца Джордана Вилимовски, на 0,7 – француза Жана-Антуана Оливье.

В соревнованиях принимали участие два украинца. Игорь Червинский финишировал 34-м, проиграв победителю 3 минуты 28,7 секунды. Игорь Снитко занял 43-е место - +3.07,5. В заплыве участвовали 65 пловцов.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 18 июля
Плавание. Открытая вода. Мужчины. 10 км
1. Ферри Вертман (Голландия) – 1:51.58,5
2. Джордан Вилимовски (США) – 1:51.58,6
3. Марк-Антуан Оливье (Франция) – 1:51.59,2

34. Игорь Червинский (Украина) – 1:54.27,2
43. Игорь Снитко (Украина) – 1:55.06,0
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