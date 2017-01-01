Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции

В Кане (Франция) прошел третий этап плавательной серии – «Маре Нострум».



Украинец Андрей Говоров в первый день соревнований финишировал третьим на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 22,18 секунды. Украинец уступил лишь одну сотую секунды ставшему вторым австралийцу Кэмерону МакЭвою. Быстрее всех проплыл дистанцию бразилец Бруно Фратус, опередив австралийца на 0,25 секунды, украинца – на 0,26.



Во второй день соревнований Говоров первенствовал на дистанции 50 м баттерфляем. Результат украинца 23,05 секунды. Вторым финишировал финн Рик Пойтакиви, проиграв Андрею 0,67 секунды. Тройку призеров замкнул венгр Ласло Ксен с отставанием 0,70 секунды.



Плавание. «Маре Нострум». Третий этап. Кане (Франция), 17-18 июня

Мужчины

Баттерфляй, 50 м

1. Андрей Говоров (Украина) – 23,05

2. Рик Пойтакиви (Финляндия) – 23,72

3. Ласло Ксен (Венгрия) – 23,75



Вольный стиль, 50 м

1. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,92

2. Кэмерон МакЭвой (Австралия) – 22,17

3. Андрей Говоров (Украина) – 22,18

В Кане (Франция) прошел третий этап плавательной серии – «Маре Нострум».Украинецв первый день соревнований финишировал третьим на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 22,18 секунды. Украинец уступил лишь одну сотую секунды ставшему вторым австралийцу Кэмерону МакЭвою. Быстрее всех проплыл дистанцию бразилец Бруно Фратус, опередив австралийца на 0,25 секунды, украинца – на 0,26.Во второй день соревнований Говоров первенствовал на дистанции 50 м баттерфляем. Результат украинца 23,05 секунды. Вторым финишировал финн Рик Пойтакиви, проиграв Андрею 0,67 секунды. Тройку призеров замкнул венгр Ласло Ксен с отставанием 0,70 секунды.2. Рик Пойтакиви (Финляндия) – 23,723. Ласло Ксен (Венгрия) – 23,751. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,922. Кэмерон МакЭвой (Австралия) – 22,17