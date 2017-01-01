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Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во Франции
Андрей Говоров занял два призовых места на этапе «Маре Нострум» во ФранцииВ Кане (Франция) прошел третий этап плавательной серии – «Маре Нострум».

Украинец Андрей Говоров в первый день соревнований финишировал третьим на дистанции 50 м вольным стилем с результатом 22,18 секунды. Украинец уступил лишь одну сотую секунды ставшему вторым австралийцу Кэмерону МакЭвою. Быстрее всех проплыл дистанцию бразилец Бруно Фратус, опередив австралийца на 0,25 секунды, украинца – на 0,26.

Во второй день соревнований Говоров первенствовал на дистанции 50 м баттерфляем. Результат украинца 23,05 секунды. Вторым финишировал финн Рик Пойтакиви, проиграв Андрею 0,67 секунды. Тройку призеров замкнул венгр Ласло Ксен с отставанием 0,70 секунды.

Плавание. «Маре Нострум». Третий этап. Кане (Франция), 17-18 июня
Мужчины
Баттерфляй, 50 м
1. Андрей Говоров (Украина) – 23,05
2. Рик Пойтакиви (Финляндия) – 23,72
3. Ласло Ксен (Венгрия) – 23,75

Вольный стиль, 50 м
1. Бруно Фратус (Бразилия) – 21,92
2. Кэмерон МакЭвой (Австралия) – 22,17
3. Андрей Говоров (Украина) – 22,18
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