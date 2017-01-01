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21:53 София Лискун – пятая на прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве 106 | Прыжки в воду

21:15 Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем 103 | Плавание / Главные новости спорта

20:25 Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным 133 | Теннис

17:54 Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко 199 | Теннис / Главные новости спорта

17:34 Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте 153 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:00 Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы 138 | Бокс

16:24 Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы 156 | Бокс

15:55 Нико Росберг опроверг слухи о возвращении в Формулу-1 177 | Формула-1

15:45 Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом 108 | Формула-1