На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем

Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Испании на 50 м баттерфляем

В Барселоне (Испания) стартовал второй этап серии по плаванию – «Маре Нострум».

Украинец Андрей Говоров победил в плавании на дистанции 50 м баттерфляем с результатом 23,17 секунды, опередив на 0,59 секунды финна Рику Пойтякиви, на 0,64 балоруса Евгений Цуркина.

У женщин на дистанции 50 м брассом первенствовала россиянка Юлия Ефимова (30,32). В призовую тройку также вошли шведка Дженни Йоханссон (30,41) и финка Дженна Лаукканен (31,43).
Украинка Мария Ливер финишировала шестой, проиграв победительнице 1,34 секунды.

Плавание. «Маре Нострум». Второй этап. Барселона (Испания), 13 июня
Мужчины. Баттерфляй. 50 м
1. Андрей Говоров (Украина) – 23,17
2. Рику Пойтякиви (Финляндия) – 23,76
3. Евгений Цуркин (Беларусь) – 23,81

Женщины. Брасс. 50 м
1. Юлия Ефимова (Россия, Efimova Team) – 30,32
2. Дженни Йоханссон (Швеция) – 30,41
3. Дженна Лаукканен (Финляндия) – 31,43

6. Мария Ливер (Украина) -  31,66

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Андрей Говоров одержал две победы на этапе «Маре Нострум» в Барселоне
Андрей Говоров победил на 50 м баттерфляем на «Маре Нострум» во Франции
Андрей Говоров победил на 50 м кролем на этапе «Маре Нострум» во Франции
Андрей Говоров одержал две победы на первом этапе «Маре Нострум» в Монако
Мария Ливер – седьмая на «Маре Нострум» во Франции в плавании на 50 м брассом
Зевина – четвертая на «Маре Нострум» во Франции в плавании на 200 м на спине
Мария Ливер завоевала золото на этапе «Маре Нострум» в Барселоне
Дарина Зевина – победительница, Мария Ливер – призер первого этапа «Маре Нострум»
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем
Шестикратный олимпийский чемпион рассказал о желании покончить с собой
Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе
Дарина Зевина – серебряный призер чемпионата мира по плаванию на короткой воде
Дарина Зевина – восьмая на ЧМ в Канаде в плавании на 100 м на спине

Последние новости спорта

21:53 София Лискун – пятая на прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы в Киеве 106 | Прыжки в воду

21:15 Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем 103 | Плавание / Главные новости спорта

20:25 Хертогенбос. Цуренко в паре с Лепченко уступили на старте первым сеяным 133 | Теннис

17:54 Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко 199 | Теннис / Главные новости спорта

17:34 Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте 153 | Прыжки в воду / Главные новости спорта

17:00 Виталий Кличко станет первым украинцем в Международном зале боксерской славы 138 | Бокс

16:24 Эвандер Холифилд включен в Международный зал боксерской славы 156 | Бокс

15:55 Нико Росберг опроверг слухи о возвращении в Формулу-1 177 | Формула-1

15:45 Хэмилтон: С Валттери все не так, как с Росбергом 108 | Формула-1

15:34 Элина Свитолина претендует на звание лучшей теннисистки мая 269 | Теннис

Все новости

ФОТО

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

Сборная Украины по боксу готовится к чемпионату Европы (Фото)

Владимир Кличко отдыхает с дочерью на побережье Атлантического океана (Фото)

Бой Кличко – Джошуа в фотографиях

Владимир Кличко – Энтони Джошуа: взвешивание (Фото)

Владимир Кличко и Энтони Джошуа: открытая тренировка (Фото)

Кубок Федерации. Украинские теннисистки на официальном ужине в Штутгарте (Фото)

ВИДЕО

Лучшие моменты пятого матча с участием MVP финала НБА Кевина Дюранта (Видео)

Руденко готовится к бою с Поветкиным (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Надаль – Вавринка (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор финального матча Остапенко – Халеп (Видео)

Ролан Гаррос. Обзор полуфинальных матчей Остапенко – Бачински и Халеп – Плишкова (Видео)

НБА. Финал. «Кливленд» - Голден Стэйт»: лучшие моменты четвертого матча (Видео)

Ролан Гаррос. Вавринка победил Маррея: лучшие моменты матча (Видео)





Топ-новости недели

Андрей Говоров победил на этапе «Маре Нострум» в Барселоне на 50 м баттерфляем
Ноттингем. Cтаховский вышел во второй круг, где встретится с Марченко
Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик – серебряные призеры ЧЕ в прыжках в воду с трамплина в миксте
Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях
НБА. Плей-офф. Финал. «Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в пятом матче и стал чемпионом








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июнь 2017 (179)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги