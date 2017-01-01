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Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе

Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе

3-5 марта в Марселе (Франция) на открытых соревнованиях Средиземноморья украинские пловцы завоевали пять наград, сообщает Федерация плавания Украины.
В активе украинцев  золотая, серебряная и три бронзовых медалей.

Сергей Фролов финишировал первым на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:51.35.

Дарья Зевина стала обладательницей трех медалей: серебряной на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:11.20, и двух бронзовыхна дистанциях 50 и 100 метров на спине с результатами 28.94 и 1:01.72 соответственно.

Бронзовую награду завоевал Андрей Хлопцов на дистанции 50 метров баттерфляем со временем 23.75.
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