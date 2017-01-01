Украинские пловцы завоевали пять медалей на турнире в Марселе

3-5 марта в Марселе (Франция) на открытых соревнованиях Средиземноморья украинские пловцы завоевали пять наград, сообщает

В активе украинцев золотая, серебряная и три бронзовых медалей.



Сергей Фролов финишировал первым на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:51.35.



Дарья Зевина стала обладательницей трех медалей: серебряной на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:11.20, и двух бронзовыхна дистанциях 50 и 100 метров на спине с результатами 28.94 и 1:01.72 соответственно.



Бронзовую награду завоевал Андрей Хлопцов на дистанции 50 метров баттерфляем со временем 23.75.

3-5 марта в Марселе (Франция) на открытых соревнованиях Средиземноморья украинские пловцы завоевали пять наград, сообщает Федерация плавания Украины В активе украинцев золотая, серебряная и три бронзовых медалей.финишировал первым на дистанции 400 метров вольным стилем с результатом 3:51.35.стала обладательницей трех медалей: серебряной на дистанции 200 метров на спине с результатом 2:11.20, и двух бронзовыхна дистанциях 50 и 100 метров на спине с результатами 28.94 и 1:01.72 соответственно.Бронзовую награду завоевална дистанции 50 метров баттерфляем со временем 23.75.