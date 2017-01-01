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Максим Долгов – пятый в прыжках в воду с вышки на ЧМ в Венгрии
Максим Долгов – пятый в прыжках в воду с вышки на ЧМ в ВенгрииСегодня, 22 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит девятый день чемпионата мира по водным видам спорта.
Два последних комплекта наград были разыграны в турнире прыгунов в воду.

Украинец Максим Долгов занял пятое место в индивидуальных прыжках с вышки, набрав в сумме за шесть прыжков 484,70 балла.

Чемпионом мира стал британец Томас Дэйли (590,95), опередив двух китайских спортсменов – серебряного призера Чен Айшен (585,25) и Ян Цзян, выигравшего бронзу (565,15).

В синхронных прыжках с трехметрового трамплина в миксте украинцы Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик заняли десятое место с суммой за пять прыжков 270,06 балла.
Золото завоевали китайцы Ван Хан и Ли Чжен (323,70), вторыми стали британцы Грейс Рейд и Томас Дейли (308,04). Тройку призеров замкнули канадцы Дженифер Абель и Френсис Мбо-Дюлак (297,72).

Сборная Украины по прыжкам в воду завершила чемпионат мира в Будапеште с одной бронзовой медалью, обладателями которой стали Олег Колодий и Ильи Кваши в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.  

За девять дней соревнований на чемпионате мира в Будапеште были разыграны 29 комплектов медалей из 75-ти.
В медальной копилке сборной Украины 7 медалей – 1 серебряная и 6 бронзовых.

В общекомандном зачете сборная Украины занимает 12-е место. Лидируют китайцы (9-9-2), вторые – россияне (8-3-3), третьи – французы (5-1-1).

По общему числу наград первые – китайцы (20), вторые – россияне (14), третьи –итальянцы (9), четвертые французы и украинцы (по 7).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 21 июля
Прыжки в воду. Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки.
1. Томас Дэйли (Великобритания) – 590,95
2. Чен Айшен (Китай) – 585,25
3. Ян Цзян (Китай) – 565,15

5. Максим Долгов (Украина) – 484,70

Прыжки в воду. Микст. Синхронные прыжки. Трамплин 3 м.
1. Ван Хан / Ли Чжен (Китай) - 323,70
2. Грейс Рейд / Томас Дейли (Великобритания) - 308,04
3. Дженифер Абель и Френсис Мбо-Дюлак (Канада) - 297,72
...
10. Виктория Кесарь / Станислав Олиферчик (Украина) - 270,06
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