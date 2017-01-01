Анастасия Недобига – в полуфинале ЧМ в прыжках с трехметрового трамплина

Сегодня, 20 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта.



Украинка Анастасия Недобига вышла в полуфинал в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина с 16-м результатом, набрав в сумме за пять прыжков 273,00 балла.

Анна Письменская в квалификации была лишь 38-й (216,60) и в полуфинал не пробилась.



Выиграла квалификацию китаянка Ши Тинмао (353,30). В соревнованиях принимали участие 40 спортсменок.



Полуфинал состоится сегодня, 20 июля, а медали спортсменки разыграют в пятницу, 21 июля.

Сегодня, 20 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит седьмой день чемпионата мира по водным видам спорта.Украинкавышла в полуфинал в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина с 16-м результатом, набрав в сумме за пять прыжков 273,00 балла.Анна Письменская в квалификации была лишь 38-й (216,60) и в полуфинал не пробилась.Выиграла квалификацию китаянка Ши Тинмао (353,30). В соревнованиях принимали участие 40 спортсменок.Полуфинал состоится сегодня, 20 июля, а медали спортсменки разыграют в пятницу, 21 июля.