Колодий и Кваша - в полуфинале ЧМ в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина

Сегодня, 19 июля, в Будапеште (Венгрия) продолжается шестой день чемпионата мира по водным видам спорта.



Украинцы Олег Колодий и Илья Кваша вышли в полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.

Колодий в квалификации был 14-м (418,70 балла), Кваша – 15-м (416,30).



Победителем квалификации стал китайский спортсмен Сие Сийи (512,90), второй результат показал россиянин Илья Захаров (502,30), третий – британец Джек Лаугер (477,85).

Сегодня, 19 июля, в Будапеште (Венгрия) продолжается шестой день чемпионата мира по водным видам спорта.Украинцывышли в полуфинал в индивидуальных прыжках в воду с трехметрового трамплина.Колодий в квалификации был 14-м (418,70 балла), Кваша – 15-м (416,30).Победителем квалификации стал китайский спортсмен Сие Сийи (512,90), второй результат показал россиянин Илья Захаров (502,30), третий – британец Джек Лаугер (477,85).