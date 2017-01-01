Горшковозов и Недобига - 17-е в командных прыжках в воду на ЧМ в Венгрии

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 18 июля

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионата мира по водным видам спорта. В последнем виде программы пятого дня соревнований был разыгран комплект медалей в командных по прыжкам в воду.Чемпионами мира стали французы Матье Россе и Лаура Марино (406,40), опередив мексиканцев Роммеля Пачеко и Вивиану дель Анхель Пениче на 4,05 балла и американский дуэт Криста Палмер / Давид Динсмор на 11,05 балла.Украинцы Александр Горшковозов и Анастасия Недобига набрали в сумме за шесть прыжков 284,20 балла и разделили 17-е место с египтянами. В соревнованиях принимали участие 19 команд.За пять дней соревнований в Будапеште было разыграно 15 комплектов медалей из 75-ти.В медальной копилке сборной Украины по прежнему три бронзовых медали, которые ранее завоевали синхронистка Анна Волошина в технической программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов, а также Олег Колодий и Илья Кваша в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.В общекомандном зачете сборная Украины опустилась с 11-го на 14-е место. Лидируют китайцы (5-4-0), вторые – россияне (4-3-1), третьи – французы (3-0-0), четвертые – итальянцы (1-1-3), пятые – австралийцы и голландцы (по 1-0-0).1. Матье Россе / Лаура Марино (Франция) – 406,402. Роммель Пачеко / Вивиана дель Анхель Пениче (Мексика) – 402,353. Криста Палмер / Давид Динсмор (США) – 395,9017. Александр Горшковозов / Анастасия Недобига (Украина) – 284,20