На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Горшковозов и Недобига - 17-е в командных прыжках в воду на ЧМ в Венгрии
Горшковозов и Недобига - 17-е в командных прыжках в воду на ЧМ в ВенгрииВ Будапеште (Венгрия) проходит чемпионата мира по водным видам спорта. В последнем виде программы пятого дня соревнований был разыгран комплект медалей в командных по прыжкам в воду.

Чемпионами мира стали французы Матье Россе и Лаура Марино (406,40), опередив мексиканцев Роммеля Пачеко и Вивиану дель Анхель Пениче на 4,05 балла и американский дуэт  Криста Палмер / Давид Динсмор на 11,05 балла.

Украинцы Александр Горшковозов и Анастасия Недобига набрали в сумме за шесть прыжков 284,20 балла и разделили 17-е место с египтянами. В соревнованиях принимали участие 19 команд.

За пять дней соревнований в Будапеште было разыграно 15 комплектов медалей из 75-ти.

В медальной копилке сборной Украины по прежнему три бронзовых медали, которые ранее завоевали синхронистка Анна Волошина в технической программе солисток и вместе с Елизаветой Яхно в технической программе дуэтов, а также Олег Колодий и Илья Кваша в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина.  

В общекомандном зачете сборная Украины опустилась с 11-го на 14-е место. Лидируют китайцы (5-4-0), вторые – россияне (4-3-1), третьи – французы (3-0-0), четвертые – итальянцы (1-1-3), пятые – австралийцы и голландцы (по 1-0-0).

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 18 июля
Прыжки в воду. Команды.
1. Матье Россе / Лаура Марино (Франция) – 406,40
2. Роммель Пачеко / Вивиана дель Анхель Пениче (Мексика) – 402,35
3. Криста Палмер / Давид Динсмор (США) – 395,90

17. Александр Горшковозов / Анастасия Недобига (Украина) – 284,20
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Максим Долгов и Александр Горшковозов - пятые на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки
Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина
Письменская – чемпионка Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина, Недобига – бронзовый призер
Илья Кваша – чемпион Европы в прыжках в воду с метрового трамплина
Виктория Кесарь и Александр Горшковозов – серебряные призеры чемпионата Европы в командных соревнованиях
Кваша и Горшковозов – бронзовые призеры чемпионата Европы в синхронных прыжках в воду с трамплина
Кваша и Горшковозов – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках в воду с 3-метрового
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Горшковозов и Недобига - 17-е в командных прыжках в воду на ЧМ в Венгрии
Лискун и Красношлык не пробились в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки
Максим Долгов и Александр Горшковозов - пятые на ЧМ в синхронных прыжках в воду с вышки
Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште
Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Последние новости спорта

23:14 Горшковозов и Недобига - 17-е в командных прыжках в воду на ЧМ в Венгрии 92 | Прыжки в воду

22:41 Евробаскет U20. Мужская сборная Украины в 1/8 финала встретится с Сербией 66 | Баскетбол

19:52 Австралиец Мэттюьс победил на 16-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 69-й (+Видео) 127 | Велоспорт

19:20 Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео) 119 | Баскетбол / Видео

18:24 Эгис Климас: Что можно придумать лучше, чем Усик–Хук? 224 | Бокс

17:52 Бостад. Себальос стал соперником Долгополова по второму кругу 102 | Теннис

17:39 26 медалей привезла сборная Украины по подводному плаванию с ЧЕ во Вроцлаве 102 | Другие виды спорта

17:26 Даниил Болдырев – серебряный призер ЧЕ по скалолазанию 153 | Другие виды спорта

16:44 Поветкин вошел в список «чистых» боксеров WBC и VADA 114 | Бокс

16:09 Долгополов стартовал с победы на турнире ATP в Швеции 147 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

ВИДЕО

Летняя лига НБА. «Лейкерс» обыграл «Портленд» в финале. Лонзо Болл признан MVP (+Видео)

Теннисистки на Уимблдоне заставили сыграть с ними болельщика, дававшего советы (Видео)

Уимблдон. Видеообзор финала в миксте Маррей/Хингис — Континен/Уотсон

Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)





Топ-новости недели

Долгополов стартовал с победы на турнире ATP в Швеции
Андрей Проценко – победитель этапа «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Украинцы завоевали четыре медали в четвертый день молодежного ЧЕ по легкой атлетике
Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала 4 медали на ЧЕ в Пловдиве
Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу на ЧМ в технической программе дуэтов








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (261)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги