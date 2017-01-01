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Лискун и Красношлык не пробились в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Лискун и Красношлык не пробились в полуфинал ЧМ в прыжках в воду с вышки

Украинки София Лискун и Анна Красношлык в индивидуальных прыжках в воду с вышки не пробились в полуфинал.

Лискун была 26-й (270,45 балла), Красношлык – 30-й (253,60).

В предварительном раунде лучшими были китаянка Рен Цян (376,65), австралийка Мелисса Ву (360,30) и еще одна китаянка Си Яцзи (359,25).

Сегодня у спортсменок состоятся полуфинальные соревнования, а медали они разыграют в среду, 19 июля.
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