На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште

Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште

Сегодня, 16 июля, в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионата мира по водным видам спорта. 

В прыжках в воду с метрового трамплина украинец Олег Колодий занял шестое место, набрав в сумме за шесть прыжков 418,05 балла.

Два первых места заняли китайцы. Чемпионом мира стал Пен Цзянфен (448,40 балла), опередив Хе Чао на 1,2 балла. Бронзу выиграл итальянец Джованни Токки (444,25).

У женщин в синхронных прыжках в воду с вышки победили китаянки Рен Цян и Си Яцзи (352,56 балла). Серебро завоевали Ми Рае Ким / Кук Хьян Ким из КНДР (336,48), бронзу – Панделела Пам / Цзун Хун Чеон из Малайзии (328,74).
Украинский дуэт Валерия Люлько / София Лискун занял в финале последнее 12-е место с суммой баллов за пять прыжков 265,20.

В плавании на 10 км чемпионкой мира стала француженка Орелье Мюллер, опередив на 3,5 секунды Саманту Аревало из Эквадора. Третье место разделили бразильянка Ана Марсела Кунья и итальянка Арианна Бриди.
Украинки Кристина Панчишко и Марина Кирик заняли 48-е и 52-е места среди 62-х участниц.

Напомним, сегодня бронзовую медаль завоевали украинские синхронистки Анна Волошина и Елизавета Яхно в технической программе дуэтов.

После трех дней соревнований на чемпионате мира по водным видам спорта в активе сборной Украины три бронзовые медали. Вчера, 15 июля, бронзовыми призерами стали Анна Волошина в технической программе солисток и Олег Колодий и Илья Кваша в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 16 июля
Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин, 1 м
1. Пен Цзянфен (Китай) – 448,40
2. Хе Чао (Китай) – 447,20
3. Джованни Токки (Италия) – 444,25

6. Олег Колодий (Украина) – 418,05

Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Синхронные прыжки.
1. Рен Цян / Си Яцзи (Китай) – 352,56
2. Ми Рае Ким / Кук Хьян Ким (КНДР) – 336,48
3. Панделела Пам / Цзун Хун Чеон (Малайзия) – 328,74

12. Валерия Люлько / София Лискун (Украина) – 265,20

Плавание в открытой воде. Женщины. 10 км.
1. Орелье Мюллер (Франция) – 2:00.13,7
2. Саманта Аревало (Эквадор) – 2:00.17,2
3. Арианна Бриди (Италия) и Ана Марсела Кунья (Бразилия) – по 2:00.17,20

48. Кристина Панчишко (Украина) – 2:12.12,5
52. Марина Кирик (Украина) – 2:17.02,2
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Илья Кваша завоевал серебро, Олег Колодий бронзу на ЧЕ в прыжках с 3-метрового трамплина
Валерия Люлько и София Лыскун – бронзовые призеры ЧЕ в синхронных прыжках в воду с вышки
Недобега и Колодий – пятые на чемпионате Европы в прыжках в воду с 3-метрового трамплина в миксте
Елена Федорова – четвертая в прыжках в воду с метрового трамплина на ЧМ в Казани
Олег Кваша – серебряный призер в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Казани
Прокопчук – чемпионка Европы в прыжках с вышки, Олег Колодий – бронзовый призер в прыжках с трамплина
Илья Кваша – серебряный призер чемпионат мира в прыжках в воду с метрового трамплина
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште
Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Илья Кваша – лучший спортсмен Украины в июне
Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве
Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

Последние новости спорта

00:58 Украинцы завоевали четыре медали в четвертый день молодежного ЧЕ по легкой атлетике 100 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

23:26 Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала 4 медали на ЧЕ в Пловдиве 127 | Гребля / Главные новости спорта

22:08 Олег Колодий – шестой в прыжках с метрового трамплина на ЧМ в Будапеште 131 | Прыжки в воду

21:30 Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу на ЧМ в технической программе дуэтов 151 | Синхронное плавание / Главные новости спорта

20:21 Джейми Маррей и Мартина Хингис – чемпионы Уимблдона в миксте 158 | Теннис / Главные новости спорта

19:47 Голландец Моллема победил на 15-м этапе «Тур де Франс»; Гривко – 89-й (+Видео) 163 | Велоспорт

18:20 Уимблдон. Федерер обыграл Чилича в финале и стал восьмикратным чемпионом (+Видео) 292 | Теннис / Главные новости спорта

17:17 Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании и завоевал пятый «Большой шлем» 173 | Формула-1 / Главные новости спорта

16:25 Украинцы завоевали пять медалей в третий день молодежного ЧЕ по легкой атлетике 262 | Легкая атлетика / Главные новости спорта

15:14 Уимблдон. Веснина и Макарова стали чемпионками, не отдав соперницам ни гейма 127 | Теннис

Все новости

ФОТО

Первая пресс-конференция Ломаченко и Марриаги (Фото)

Пресс-конференция Мейвезера и Макгрегора (Фото)

Поражение Мэнни Пакьяо от Джеффа Хорна в фотографиях

Мэнни Пакьяо vs Джефф Хорн: Взвешивание (Фото, Видео)

Тарас Шелестюк vs Хесус Альварес Родригес: результаты взвешивания (Фото)

Бой Андре Уорд – Сергей Ковалев II в фотографиях

НХЛ. «Питтсбург» завоевал Кубок Стэнли в сезоне 2016/2017 (Фото)

ВИДЕО

Артур Шпилька проиграл нокаутом Адаму Ковнацки (+Видео)

Мейвезер осыпал Макгрегора долларами на пресс-конференции (Видео)

Промо боя: Василий Ломаченко VS Мигель Марриага

Пресс-конференция Ломаченко vs Марриага: дуэль взглядов (Видео)

Пакьяо проиграл Хорну и потерял титул чемпиона WBO (+Видео)

Тарас Шелестюк досрочно победил Хесуса Родригеса (+Видео)

Поветкин vs Руденко (Видео боя)





Топ-новости недели

Сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала 4 медали на ЧЕ в Пловдиве
Анна Волошина и Елизавета Яхно завоевали бронзу на ЧМ в технической программе дуэтов
Джейми Маррей и Мартина Хингис – чемпионы Уимблдона в миксте
Уимблдон. Федерер обыграл Чилича в финале и стал восьмикратным чемпионом (+Видео)
Формула-1. Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании и завоевал пятый «Большой шлем»








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Июль 2017 (225)
Июнь 2017 (402)
Май 2017 (548)
Апрель 2017 (425)
Март 2017 (532)
Февраль 2017 (572)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги