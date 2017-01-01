Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 15 июля

В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В турнире по прыжкам в воду было разыграно три комплекта медалей.Украинцызавоевалb бронзу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина с результатом 429,99 балла.Чемпионами мира стали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров (450,30), серебро в активе китайского дуэта Цао Юань / Си Сии (443,40).В соревнованиях смешанных дуэтов в прыжках в воду с вышки чемпионами мира стали китайцы Рен Цян / Лян Цзюнцзи, набрав в сумме за пять прыжков 352,98 балла. Серебро завоевали британцы Ло Тулсон / Мэтью Ли (323,28), бронза досталась Ми Рае Ким / И Мьон Хьон из Северной Кореи (318,12).Украинский дуэт Валерия Люлько / Максим Долгов занял 12-е место (287,34).У женщин в прыжках с метрового трамплина чемпионкой мира стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), опередив россиянку Надежду Бажину (304,70). Бронзу завоевала итальянка Елена Берточчи (296,40).Украинки Анна Письменская (241,00) и Диана Шелестюк (211,30) в финал не пробились, заняв в квалификации 20-е и 34-е место соответственно.1. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) – 450,30 балла2. Цао Юань / Си Сии (Китай) – 443,401. Рен Цян / Лян Цзюнцзи (Китай) – 352,982. Ло Тулсон / Мэтью Ли (Великобритания) – 323,283. Ми Рае Ким / И Мьон Хьон (КНДР) – 318,1212. Валерия Люлько / Максим Долгов (Украина) – 287,341. Мэддисон Кини (Австралия) – 314,952. Надежда Бажина (Россия) – 304,703. Елена Берточчи (Италия) – 296,40