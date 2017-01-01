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Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина
Олег Колодий и Илья Кваша – бронзовые призеры ЧМ в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Фото Павла Кубанова, «СЭ» В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по водным видам спорта. В турнире по прыжкам в воду было разыграно три комплекта медалей.

Украинцы Олег Колодий и Илья Кваша завоевалb бронзу в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина с результатом 429,99 балла.
Чемпионами мира стали россияне Евгений Кузнецов и Илья Захаров (450,30), серебро в активе китайского дуэта Цао Юань / Си Сии (443,40).

В соревнованиях смешанных дуэтов в прыжках в воду с вышки чемпионами мира стали китайцы Рен Цян / Лян Цзюнцзи, набрав в сумме за пять прыжков 352,98 балла. Серебро завоевали британцы Ло Тулсон / Мэтью Ли (323,28), бронза досталась Ми Рае Ким / И Мьон Хьон из Северной Кореи (318,12).
Украинский дуэт Валерия Люлько / Максим Долгов занял 12-е место (287,34).

У женщин в прыжках с метрового трамплина чемпионкой мира стала австралийка Мэддисон Кини (314,95), опередив россиянку Надежду Бажину (304,70). Бронзу завоевала итальянка Елена Берточчи (296,40).
Украинки Анна Письменская (241,00) и Диана Шелестюк (211,30) в финал не пробились, заняв в квалификации 20-е и 34-е место соответственно.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт (Венгрия), 15 июля
Прыжки в воду
Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки.
1. Евгений Кузнецов / Илья Захаров (Россия) – 450,30 балла
2. Цао Юань / Си Сии (Китай) – 443,40
3. Олег Колодий / Илья Кваша (Украина) – 429,99

Прыжки в воду. Микст. Вышка.
1. Рен Цян / Лян Цзюнцзи (Китай) – 352,98
2. Ло Тулсон / Мэтью Ли (Великобритания) – 323,28
3. Ми Рае Ким / И Мьон Хьон (КНДР) – 318,12

12. Валерия Люлько / Максим Долгов (Украина) – 287,34

Женщины. Трамплин, 1 м
1. Мэддисон Кини (Австралия) – 314,95
2. Надежда Бажина (Россия) – 304,70
3. Елена Берточчи (Италия) – 296,40


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