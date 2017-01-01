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Илья Кваша – лучший спортсмен Украины в июне

Илья Кваша – лучший спортсмен Украины в июне

Национальный олимпийский комитет Украины признал прыгуна в воду Илью Квашу лучшим спортсменом июня в Украине. Его наставница Татьяна Марьянко названа лучшим тренером первого летнего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Подводя итоги спортивного месяца Экспертная комиссия НОК отметила высокие достижения украинцев на домашних чемпионатах Европы по прыжкам в воду и боксу, на которых наши сборные заняли первое общекомандное место, а также достижения наших шпажистов на чемпионате Европы по фехтованию.

Лауреатом месяца стал Илья Кваша, который на европейском первенстве по прыжкам в воду в украинской столице трижды поднимался на пьедестал почета.

На метровом трамплине Илья завоевал медаль высшей пробы, а на трехметровом в индивидуальных прыжках и в синхроне вместе с Олегом Колодием дважды завоевывал серебряные награды.

Отметим, что для Ильи это уже третье высокое признание Национального олимпийского комитета Украины. Ранее он получал признание лучшего спортсмена марта-2008 и апреля-2009.
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