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Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве

Сборная Украины по прыжкам в воду – вторая на чемпионате Европы в Киеве

Сегодня, 18 июня, в Киеве завершился чемпионат Европы по прыжкам в воду. Последний комплект медалей разыграли мужчины в прыжках с вышки.

Победил француз Бенжамин Оффре (511,75), серебряным призером стал россиянин Виктор Минибаев (493,25),  бронза – у британца Мэтью Ли (485,55).
Украинец Максим Долгов квалифицировался в финал с пятым результатом, где занял четвертое место (468,50).


За семь дней соревнований в Киеве было разыграно 13 комплектов наград. В общекомандном зачете победила сборная России, спортсмены которой завоевали 11 медалей -  3 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые. Вторые – украинцы (3-4-3), третьи – британцы (3-0-3), четвертые – французы и итальянцы (по 2-0-1), шестые – немцы (0-2-2), седьмые – швейцарцы (0-1-0), восьмые – голландцы (0-0-1).

По общему числу медалей первые – россияне (11), вторые – украинцы (10), третьи – британцы (6).

Напомним, в составе сборной Украины золото завоевали:  Илья Кваша (трамплин, 1 м), Анна Письменская (трамплин, 3 м), дуэт Максим Долгов / Александр Горшковозов (вышка, синхронные прыжки),
Серебряными призерами стали: Илья Кваша (трамплин, 3 м), а также дуэты Виктория Кесарь/ Александр Горшковозов (команда), Виктория Кесарь / Станислав Олиферчик (микст, трамплин 3 м) и Илья Кваша / Олег Колодий (синхронные прыжки, трамплин 3 м).
Бронзовые медали выиграли: Анастасия Недобига  (трамплин, 3 м), Олег Колодий (трамплин, 3 м) и дуэт  Валерия Люлько / София Лыскун (синхронные прыжки, вышка).

Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 18 июня
Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки.
1. Бенжамин Оффре (Франция) – 511,75 балла
2. Виктор Минибаев (Россия) – 493,25
3. Мэтью Ли (Великобритания) – 485,55
4. Максим ДОЛГОВ (Украина) – 468,50
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