Письменская и Кесарь - пятые на ЧЕ в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина

Сегодня, 18 июня, в Киеве проходит последний день чемпионата Европы по прыжкам в воду. Предпоследний комплект медалей разыграли женщины в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.



Чемпионками Европы россиянки Надежда Бажина и Кристина Ильиных, опередив на 20,70 балла серебряных призеров из Германии Тину Пунцель и Фредерику Фрейер. Бронза в активе голландского дуэта Инга Янсен / Дафна Вилс (283,80).



Украинки Анна Письменская и Виктория Кесарь заняли пятое место с суммой баллов за пять прыжков - 272,40.



Перед последним видом программы в активе сборной Украины деcять медалей - три золотых, четыре серебряных и три бронзовые.



Закроют программу чемпионата Европы мужчины в прыжках с вышки. Украинец Максим Долгов квалифицировался в финал с пятым результатом.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 18 июня

Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки.

1. Надежда Бажина / Кристина Ильиных (Россия) – 304,80

2. Тина Пунцель / Фредерика Фрейер (Германия) – 284,10

3. Инга Янсен / Дафна Вилс (Голландия) – 283,80

…

5. Анна Письменская / Виктория Кесарь (Украина) – 272,40

