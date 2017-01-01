Анна Письменская – четвертая на ЧЕ в прыжках с метрового трамплина

Сегодня, 17 июня, в Киеве завершился шестой день чемпионата Европы по прыжкам в воду.



Украинка Анна Письменская заняла четвертое место в прыжках с метрового трамплина, набрав в сумме за пять прыжков 262,65 балла.



Чемпионкой Европы стала итальянка Елена Берточчи (282,80), опередив на 5,45 балла россиянку Надежду Бажину. Бронзу завоевала немка Луиза Ставжински (271,80).



После шести дней соревнований в активе сборной Украины деcять медалей - три золотых, четыре серебряных и три бронзовые.



Украинцы лидируют в общекомандном медальном зачете (3-4-3), вторые - британцы (3-0-2), третьи – россияне (2-5-2), четвертые – итальянцы (2-0-1), пятые – француза (1-0-1), шестые – немцы (0-1-2), седьмые – швейцарцы (0-1-0).



По общему числу наград первые украинцы (10), вторые – россияне (9), третьи – британцы (5).



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 17 июня

Женщины. Трамплин, 1 м

1. Елена Берточчи (Италия) – 282,80 балла

2. Надежда Бажина (Россия) – 277,35

3. Луиза Ставжински (Германия) – 271,80

4. Анна ПИСЬМЕНСКАЯ (Украина) – 262,65 Сегодня, 17 июня, в Киеве завершился шестой день чемпионата Европы по прыжкам в воду.Украинка Анна Письменская заняла четвертое место в прыжках с метрового трамплина, набрав в сумме за пять прыжков 262,65 балла.Чемпионкой Европы стала итальянка Елена Берточчи (282,80), опередив на 5,45 балла россиянку Надежду Бажину. Бронзу завоевала немка Луиза Ставжински (271,80).После шести дней соревнований в активе сборной Украины деcять медалей - три золотых, четыре серебряных и три бронзовые.Украинцы лидируют в общекомандном медальном зачете (3-4-3), вторые - британцы (3-0-2), третьи – россияне (2-5-2), четвертые – итальянцы (2-0-1), пятые – француза (1-0-1), шестые – немцы (0-1-2), седьмые – швейцарцы (0-1-0).По общему числу наград первые украинцы (10), вторые – россияне (9), третьи – британцы (5).1. Елена Берточчи (Италия) – 282,80 балла2. Надежда Бажина (Россия) – 277,353. Луиза Ставжински (Германия) – 271,804. Анна ПИСЬМЕНСКАЯ (Украина) – 262,65