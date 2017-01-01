Кваша и Колодий – серебряные призеры ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина

В Киеве проходит шестой день чемпионата Европы по прыжкам в воду. Мужчины разыграли комплект наград в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.



Украинцы Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами с результатом 426,96 балла, уступив лишь 0,75 балла россиянам Илье Захарову и Евгению Кузнецу, завоевавшим золото. Бронза в активе британского дуэта Фредерик Вудварт / Джеймс Хитли (395,61).



Теперь в активе сборной Украины деcять медалей - три золотых, четыре серебряных и три бронзовые.



Сегодня также женщины разыграют медали в прыжках с метрового трамплина. Напомним, в финал вышла Анна Письменская с третьим результатом в квалификации.



Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Киев (Украина), 17 июня

Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки.

1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов (Россия) – 427,71 балла

2. Илья Кваша / Олег Колодий (Украина) – 426,96

3. Фредерик Вудварт / Джеймс Хитли (Великобритания) – 395,61

В Киеве проходит шестой день чемпионата Европы по прыжкам в воду. Мужчины разыграли комплект наград в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.Украинцыстали серебряными призерами с результатом 426,96 балла, уступив лишь 0,75 балла россиянам Илье Захарову и Евгению Кузнецу, завоевавшим золото. Бронза в активе британского дуэта Фредерик Вудварт / Джеймс Хитли (395,61).Теперь в активе сборной Украины деcять медалей - три золотых, четыре серебряных и три бронзовые.Сегодня также женщины разыграют медали в прыжках с метрового трамплина. Напомним, в финал вышла Анна Письменская с третьим результатом в квалификации.1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов (Россия) – 427,71 балла3. Фредерик Вудварт / Джеймс Хитли (Великобритания) – 395,61